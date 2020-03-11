Başkan Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu iyice zıvanadan çıkmıştır' dedi ve o görüntüleri izletti |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasını eleştirdi. Başkan Erdoğan, "Bay Kemal İdlib'de 34 şehit verdiğimiz o mübarek gecede 'Esad'ın askerleri bizim askerlerimizi koruyor' diyebilecek kadar zavallıdır, o kadar alçalmıştır." dedi ve Kılıçdaroğlu'nun o görüntülerini izletti.