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11.03.2020

Başkan Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu iyice zıvanadan çıkmıştır' dedi ve o görüntüleri izletti |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasını eleştirdi. Başkan Erdoğan, "Bay Kemal İdlib'de 34 şehit verdiğimiz o mübarek gecede 'Esad'ın askerleri bizim askerlerimizi koruyor' diyebilecek kadar zavallıdır, o kadar alçalmıştır." dedi ve Kılıçdaroğlu'nun o görüntülerini izletti.

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