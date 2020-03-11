Son dakika haberi... Başkan Erdoğan: Nazilerin yaptıklarıyla Yunanistan'ın yaptıkları arasında fark yok! |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın, sığınmacılara yönelik müdahalelerini yansıtan videoyu izletti ve şöyle devam etti: "Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir fark yok. AB sözünü tutmazsa mevcut uygulamayı sürdüreceğiz." dedi.

Yunanistan'ın, sığınmacılara yönelik müdahalelerini yansıtan videoyu izleten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önde Yunan hücum botu, arkada bizimki. O kaçıyor, biz kovalıyoruz. Bundan sonra öyle olacak. Nazilerin yaptıklarıyla Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir fark yok. Onlar ne yaptıysa Nazi kamplarında, işte gördünüz. Yunanlılar da Batı adına, Batı'nın adeta maaşlı memurları olarak şu görüntüleri görüyorsunuz, şu sırtını görüyorsunuz ve öldürdükleri de var. Bunlar Batı'nın ücretli lejyonerleri. Bunları yaptılar.