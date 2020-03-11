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Son dakika: İran'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı 9 bine yükseldi

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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İRAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 354'e çıktığını belirtti.

9 BİNE ULAŞTI

Toplam vaka sayısının 958 artarak 9 bine ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 959 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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