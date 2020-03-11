Son dakika: İran'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı 9 bine yükseldi
Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 354'e çıktığını belirtti.
9 BİNE ULAŞTI
Toplam vaka sayısının 958 artarak 9 bine ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 959 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP'li isimlerden "koronavirüs" iftirası
- Üniversiteler tatil mi?
- Evdeki ürünlerle dezenfektan yapmak mümkün mü?
- Başkan Erdoğan bu görüntüleri izletti: Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf ediyoruz
- Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
- Zatürre aşısı corona virüs tedavisinde etkili mi?
- Başkan Erdoğan için corona virüse önlem
- Koronavirüs provokatörleri hakkında flaş karar
- Erdoğan'dan Yunanistan'a "Nazi" göndermesi
- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?