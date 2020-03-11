Başkan Erdoğan Kılıçdaoğlu'nun o sözlerine sert çıktı: Suriye askeri kendini korumaktan aciz! |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim askerimizi Suriye'de Esad askeri koruyor" sözlerine sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Eline diline dursun! Ne Suriye askeri ya, Suriye askeri kendini korumaktan aciz! Kendi vatandaşlarını acımasızca katleden Suriye askerin savunuyor hale bak! Bizim askerimizi koruyormuş. Türk askeri, bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esad'ın korumasına muhtaç değildir! Bunu böyle bil Bay Kemal! Sen kendin korunmaya muhtaç olabilirsin ama bu milletin evlatları asla! Bugüne kadar El Bab'da, Cerablus'da, Afrin'de nasıl dimdik durduysak bundan sonra da aynı şekilde dimdik durmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.