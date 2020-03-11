11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.03.2020

Son dakika haber: Başkan Erdoğan haritayı gösterdi Kılıçdaroğlu'na seslendi: "Kaç gözlem noktası var bilmiyor" |Video

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, harita gösterdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Başkan Erdoğan, "Bay Kemal, kaç tane gözlem noktası olduğunu dahi bilmiyor. Bunlara bedeli sandıkta ödettiğiniz sürece o zaman bunlar neyin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar. Bir şeyi çok iyi kavramamız lazım. AK Parti davası, sıradan bir dava değildir. Biz icraatla ortadayız. 17-18 senedir biz lafla mı icraatla mı yürüdük? Dersini çalış ya... Burada kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberin yok. Buradaki gözlem kulelerini de göstereceğim. Bay Kemal 12 gözlem noktası var." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan haritayı gösterdi Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bilmiyor!
Erdoğan haritayı gösterdi Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bilmiyor!
Ülkemize yönelik saldırıların koçbaşlığını Kılıçdaroğlu yapmaktadır
"Ülkemize yönelik saldırıların koçbaşlığını Kılıçdaroğlu yapmaktadır"
Evdeki ürünlerle dezenfektan yapmak mümkün mü?
Evdeki ürünlerle dezenfektan yapmak mümkün mü?
Suriye askeri kendini korumaktan aciz!
"Suriye askeri kendini korumaktan aciz!"
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı?
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: İstihbaratçıların ifşa edilmesini savunan da yine onlar | Video
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: İstihbaratçıların ifşa edilmesini savunan da yine onlar | Video
Kılıçdaroğlu zıvanadan çıkmıştır' dedi ve o görüntüleri izletti
Kılıçdaroğlu zıvanadan çıkmıştır' dedi ve o görüntüleri izletti
Yunanistan ile sınırlı kalmayacak Akdeniz'e yayılacaktır
"Yunanistan ile sınırlı kalmayacak Akdeniz'e yayılacaktır"
Zatürre aşısı corona virüs tedavisinde etkili mi?
Zatürre aşısı corona virüs tedavisinde etkili mi?
Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı: İlk iki kıtası değil...
Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı: İlk iki kıtası değil...
Kadınlar corona virüse karşı daha mı dirençli?
Kadınlar corona virüse karşı daha mı dirençli?
İşte AK Parti'ye geçen isimler! Rozetlerini Erdoğan taktı
İşte AK Parti'ye geçen isimler! Rozetlerini Erdoğan taktı
Daha Fazla Video Göster