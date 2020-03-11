Son dakika haber: Başkan Erdoğan haritayı gösterdi Kılıçdaroğlu'na seslendi: "Kaç gözlem noktası var bilmiyor" |Video

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, harita gösterdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Başkan Erdoğan, "Bay Kemal, kaç tane gözlem noktası olduğunu dahi bilmiyor. Bunlara bedeli sandıkta ödettiğiniz sürece o zaman bunlar neyin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar. Bir şeyi çok iyi kavramamız lazım. AK Parti davası, sıradan bir dava değildir. Biz icraatla ortadayız. 17-18 senedir biz lafla mı icraatla mı yürüdük? Dersini çalış ya... Burada kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberin yok. Buradaki gözlem kulelerini de göstereceğim. Bay Kemal 12 gözlem noktası var." ifadelerini kullandı.