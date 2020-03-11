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11.03.2020

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: İstihbaratçıların ifşa edilmesini savunan da yine onlar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de suç olan istihbarat mensuplarının ifşa edilmesi eylemini işleyenleri en hararetle savunan da yine CHP’dir." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

"Bizim askerlerimizi Esed'in askerlerini koruduğunu söyleyecek kadar alçalmış. 12 gözlem kulesi olduğunu bilmiyor. Ne anlatırsan anlat anlayacak irade yok. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de suç olan istihbaratçıların ifşa edilmesini savunan da yine CHP. Dev projeleri engellemek için gösterdikleri çabaları saymıyorum. Bu zatın bilinçli şekilde yürüttüğü faaliyetler tam da "beşinci kol" faaliyeti. Kötü olmak, hain olmak, kin ve nefret kusmak çok kolaydır. Sizi insan yapan, sizi diğer varlıklardan ayıran bariyerleri yıktığınızda bunlar kendiliğinden ağzınızdan dökülür. Zor olan milyonlarca mazlumun hakkını korumak, milletinizin çıkarlarını savunmak, çözümler üretmek, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmaktır. Kılıçdaroğlu fıtratına ve meşrebine uygun şekilde kolay olanı seçmiştir. Ancak biz ellerimiz çizilse, ayaklarımız kanasa, yüreğimiz yansa da zor olanın peşinden gitmeye kararlıyız.

Bunlar sadece yıkmayı bilir, bizim işimiz inşa ve ihyadır. Suriye meselesinde ve diğer tüm konularda ne kadar somut ve tutarlı teklifini duymamış olsak da Kılıçdaroğlu bir şey yapmak istiyorsa yolu bellidir. Kendisinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için şimdiden adaylığını ilan etmesi gerekiyor. Sandıkta teveccüh görürse gelir söylediklerini yapar. Kendisinden beklediğimiz ya devletimize destek vermesi ya da fitne fesat saçmaktan uzak durmasıdır."

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