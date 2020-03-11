Başkan Erdoğan: "Ülkemize yönelik saldırıların koçbaşlığını Kılıçdaroğlu yapmaktadır" |Video

Partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Moskova'daki İdlib zirvesine ilişkin sözlerini eleştirdi. Başkan Erdoğan, "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını CHP'nin başındaki zat yapmaktadır. Dün yine Moskova'daki (Erdoğan-Putin) görüşmemiz üzerinden akılla ve izanla asla bağdaşmayacak değerlendirmelerde bulunmuş. Bu kişi hayatında liderler düzeyinde uluslararası hiçbir toplantıya katılmamıştır. Böyle bir toplantıya nasıl girilir, nasıl çıkılır, nasıl oturulur, nasıl konuşulur, nasıl müzakere edilir, nasıl anlaşılır bilmiyor. CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran sadece cahil değil, densiz bir zatla karşı karşıyayız" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Erdoğan, "Bir kaset kumpasıyla CHP'nin başına getirildin. O günden bu yana izlediğin tek bir siyaset var o da ülkemizin ve milletimizin taraf olduğu her meselede sadece bizim değil Türkiye'nin de karşısında yer almaktır. Gidersin bizi Avrupalıya şikayet eder. Kim Avrupalı ya! Ona bizi şikayet ediyorsun. Onlara bizi şikayet ettiğin zaman terfi mi alacaksın? Yok ya, burada da çukura batacaksın!" dedi.