Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank müjdeyi verdi! 210 bin yeni istihdam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019 yılında 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam olmasının önünü açmış olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İsviçre merkezli WABCO firması tarafından Sakarya'da 20 milyon dolarlık yatırımla açılacak olan fabrikanın temel atma törenine katıldı. Sapanca'da bulunan bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Varank, "Araç emniyet ve kontrol sistemlerinin önde gelen küresel tedarikçilerinden olan WABCO'nun Türkiye'deki ilk fabrikasının temelini atmak üzere bir araya geldik. Yaklaşık 40 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren şirketin, bu yatırım kararı bizler için oldukça memnuniyet verici. Ülkemizin otomotiv ekosistemine sundukları katkılar için teşekkür ediyorum" dedi.

Elazığ'da yaşanan depreme değinen Bakan Varank, "Elazığ'daki deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Depremin ilk dakikalarından itibaren canla başla çalışan yardım görevlilerimize, gönüllülerimize, AFAD'a, Kızılay'a ve diğer tüm kamu kurumlarımıza özellikle şükranlarımı sunuyorum ama teşekkürlerin en büyüğünü, milli seferberlik ruhuyla harekete geçip depremzedelere el uzatan bu aziz millet hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından milletimiz yardım olup, deprem bölgesine adeta yağdı. Bu manzaralar karşısında duygulanmamak mümkün değil. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi her daim diri tutsun inşallah. Felaketin ilk anlarından itibaren devlet ve millet bir olduk, bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya odaklandık. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. KOSGEB'e borcu olan firmalarımızın bu sene ödemesi gereken borçlarını yılsonuna kadar erteliyoruz. Yine KOSGEB Kredi Destek Programı'ndan yararlanıp, bankalara borcu olan KOBİ'lerimizin de ödemelerini 1 Ocak 2021'e kadar öteliyoruz. Buradan bölgedeki işletmelere çağrıda bulunuyorum. Bakanlık olarak yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz" dedi.

'ÜRETEN, DEĞER KATAN VE İSTİHDAM OLUŞTURAN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Bakan Varank yatırımların çoğalarak artması için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak böyle yatırımların katlanarak çoğalması için var gücümüzle çalışıyoruz. Temelini attığımız bu fabrika da bölgesel teşviklerimizden yararlanıyor. Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019 yılında 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam oluşacak. Uyguladığımız yatırımcı dostu politikalarla, öngörülebilirliği daha da artırıyoruz. Son dönemde uyguladığımız yapısal reformlar, uluslararası platformlarda da karşılığını buluyor. Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 2 senedir üst basamaklara tırmanıyoruz. 2018'de 17 sıralık bir sıçramayla 190 ülke arasında 43'üncülüğe yükselmiştik. 2019'da ise 10 basamak çıkarak 33'üncü sıraya yerleştik. Bu sene de benzer bir performansı sergilemek için yol haritamızı belirledik. Yatırımcılara sunduğumuz hizmetlerin hızını ve kalitesini daha da artıracağız."

"2020 KRİTİK ALANDA DEV YATIRIMLARIN BAŞLAYACAĞI BİR YIL OLACAK"

Yerli ve yabancı pek çok şirketten yatırım teklifi aldıklarını açıklayan Bakan Varank, "Ekonomiye ilişkin güven göstergeleri yukarı yönlü seyrediyor. İç talep artıyor, finansman maliyetleri düşüyor. 2019'un üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme eğilimi, bu sene daha güçlü bir şekilde devam edecek. Sizler gibi yatırımcılar da bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye başladı. Yerli ve yabancı pek çok şirketten yatırım talepleri alıyoruz. 2020 yılı; kimya, petro-kimya, ulaştırma teknolojileri, entegre madencilik, savunma ve elektronik gibi pek çok kritik alanda dev yatırımların başlayacağı bir yıl olacak. İşte bu sayede de istihdam oluşturan yüksek bir büyüme trendini yakalayacağız" diye konuştu.

"TEŞVİKLERİ DAHA ESNEK BİR YAPIDA KURGULAYACAĞIZ"

Teşvikleri daha esnek yapıda kurgulayacaklarını belirten Bakan Varank, "Ülkemizi uzun vadeli üretken yatırımlarda küresel bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla önümüzdeki dönemde teşviklerimizi daha esnek bir yapıda kurgulayacağız. Yani yatırımcılar projelerini hayata geçirmek için, ihtiyaç duydukları destekleri adeta kendileri belirleyebilecekler. Sabit yatırımlara ilave olarak, küresel şirketlerin ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri de yürütmelerini arzuluyoruz. Bunun için teknoparklardaki firmalara ve özel sektörün kurduğu Ar-Ge merkezlerine sağladığımız cazip imkânlar var. Yine Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programıyla, dünyanın önde gelen firmaları ülkemizde araştırma laboratuvarı kurabiliyor. Burada yatırımcılara, personel, danışmanlık ve genel giderleri de karşılayabilecek bir teşvik paketi sunuyoruz" dedi.

"TEK DERDİMİZ PEK ÇOK ÜRETİM ALTYAPISINI EKONOMİYE KAZANDIRMAK"

Bakan Varank bakanlık olarak yerlileşmeye ve mevcut sanayi kapasitesini çok daha ileri seviyelere taşıyacak politikalara öncelik verdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu noktada hem vizyonu ortaya koyuyor, hem de finansman konusunda yatırımcının elini rahatlatıyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve girişimcilik desteklerimiz vizyoner projelerimizden sadece birkaçı. Reel sektörün sunduğumuz desteklerden azami seviyede faydalanıp, yeni kapasite oluşturmasını arzuluyoruz. Tek derdimiz tıpkı bugün temelini attığımız bu tesis gibi, pek çok yeni üretim altyapısını ekonomiye kazandırmak. 2023 hedeflerimize; yüksek katma değer üreten, kritik teknolojileri geliştiren ve genç nüfusunu en iyi şekilde istihdam eden bir Türkiye olarak varacağız."

Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte Türkiye'nin Otomobili projesi de bu yönde attığımız stratejik adımlardan bir tanesi. Geçen ay yaptığımız tanıtım yurt içinde olduğu kadar, yurtdışında da büyük ilgi gördü. Halkımız bu işe güvendi, gerçekten sahiplendi. Bu girişimi sadece bir otomobil projesi olmanın ötesine taşıyan da beraberinde getirdiği mobilite ekosistemi olacak. Artık otomobiller 5G teknolojisinin çığır açıcı etkisiyle, hem tüm yaşam alanlarıyla hem de etrafındaki nesnelerle bağlantılı ve etkileşimli olacak. Biz de bu fırsatı gördük ve çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu noktada tedarik sanayimizin de sektörde gelişen yeni trendleri yakından takip etmesi, üretim yapısında çeşitliliğe gidecek mekanizmaları kurgulaması, hatta bu alanda çalışan start-up'larla işbirliği içinde olması gerekiyor."

ANTARKTİKA SEFERİ

Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 9 Şubat tarihinde İstanbul'dan hareketle başlayacağını söyleyen Bakan Varank, "Bu seneki seferi, yeni kurduğumuz TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yapacağız. Yapılacak seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanları yer alacak. Biliyorsunuz kutup araştırmaları dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutuyor. Bu alanda yapılan öncü çalışmalar; farklı perspektifleri gün yüzüne çıkararak, ezberleri de bozuyor. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında nihai hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir. İşte düzenlediğimiz seferler bu statüyü kazanmak için atılması gereken adımlardan birisi. Bu kapsamda ayrıca farklı ülkelerle işbirliği faaliyetleri yürütüyor, nitelikli bilimsel çalışmaları da destekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından inşaat alanına canlı bağlantı yapılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.