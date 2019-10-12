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12.10.2019
Son dakika: Suriye Milli Ordusu Resulayn'a ulaştı! Terör hedefleri ateş altında |Video
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Resulayn ve çevresindeki terör mevzilerinin, operasyonun 4. gününde de ateş altına alınmasına devam edildi. Bölgeden gelen son bilgilere göre de TSK ve SMO, kritik öneme sahip Resulayn merkezine ulaştı ve çatışmalar devam ediyor. Sıcak bölgeden ilk görüntüler...
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