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12.10.2019
Suriye Milli Ordusu Resulayn'da! Şehir merkezi kontrol altına alındı...
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezini kontrol altına aldı.
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