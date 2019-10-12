Son dakika: Akdeniz'de 3.7 şiddetinde deprem
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
Gelen son dakika bilgisine göre; Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 26.09 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
26 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Antalya'nın Kaş ilçesinin 128 kilometre açığında saat 10.45'teki depremin 26.09 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
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