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Son dakika: Akdeniz'de 3.7 şiddetinde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

Gelen son dakika bilgisine göre; 'de 'ne göre 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 26.09 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Yönetimi () Başkanlığı Dairesi'nin verilerine göre 'de 'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 KİLOMETRE DERİNLİKTE

'nın Kaş ilçesinin 128 kilometre açığında saat 10.45'teki depremin 26.09 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

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