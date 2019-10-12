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12.10.2019
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Resulayn açıklaması |Video
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 'Barış Pınarı' harekatıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı" denildi.
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