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12.10.2019

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Resulayn açıklaması |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 'Barış Pınarı' harekatıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı" denildi.

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