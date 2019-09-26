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Son dakika: İstanbul'da 15 artçı sarsıntı daha

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 15 ARTÇI SARSINTI DAHA

Son dakika haberi... beşik gibi sallanıyor. İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

'nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 artçı sarsıntı yaşandı.

Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin artından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Marmara Denizi'nde en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

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