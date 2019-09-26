Son dakika: İstanbul'da 15 artçı sarsıntı daha
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
Son dakika haberi... İstanbul beşik gibi sallanıyor. İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 artçı sarsıntı yaşandı.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin artından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Marmara Denizi'nde en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.
SON DAKİKA: İSTANBUL'DAKİ 5,8’LİK ŞİDDETLİ DEPREM! SAKARYA’DA DA HİSSEDİLDİ! SAKARYA’DA DEPREM OLDU MU?
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