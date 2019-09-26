İstanbul Valiliği: Bugün okullar tatil edildi
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depremin ardından İstanbul Valiliği, okulların bugün öğleden sonra tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul'da yaşanan şiddetli depremin ardından herkesin merak ettiği "Okullar tatil edilecek mi?" sorusu cevabını buldu. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.
HERKES MERAK EDİYORDU
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından okullar tatil oldu mu sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Depremin ardından eğitimciler, öğrenciler ve veliler İstanbul'da okullar tatil oldu mu sorusuna cevap aramaya başladı.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.
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