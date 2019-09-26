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İstanbul Valiliği: Bugün okullar tatil edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İSTANBUL VALİLİĞİ: BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; 'da yaşanan 5,8'lik depremin ardından , okulların bugün öğleden sonra tatil edildiğini açıkladı.

'da yaşanan şiddetli depremin ardından herkesin merak ettiği " edilecek mi?" sorusu cevabını buldu. kentte meydana gelen 5.8'lik nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

HERKES MERAK EDİYORDU

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından okullar tatil oldu mu sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Depremin ardından eğitimciler, öğrenciler ve veliler İstanbul'da okullar tatil oldu mu sorusuna cevap aramaya başladı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.

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