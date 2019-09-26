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AFAD Başkanı'ndan deprem açıklaması: Hasarlı binalara girmeyin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
DEPREMLE İLGİLİ VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI!

Gelen son dakika haberine göre; 'da saat 14:00'daki 5,8'lik depremin ardından açıklamada bulunan Daire Başkanı Nurlu, "Hasarlı binalara girmeyin" uyarısında bulundu.

'da şiddetli bir yaşandı. 10-15 saniye kadar süren depremin şiddeti tarafından 5,8 olarak açıkladı. 14:00'daki depremin ardından 4., şiddetinde ve 3.1 şiddetinde artçı depremler yaşandı.

"HASARLA İLGİLİ BİR BİLGİ GELMEDİ"

Yaşanan gelişmenin ardından AFAD Daire Başkanı Nurlu, "Önceki depreme yakın bir yerde oldu. Hasarla ilgili bir bilgi gelmedi. Silivri kıyılarında şiddetli hissedildi. Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi." dedi.

Son dakika: İstanbul'da 5,8'lik deprem korkuttu! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 5,8'LİK DEPREM KORKUTTU! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

Nurlu, vatandaşlara "Hasarlı binalara girmeyin" uyarısında bulundu. Başkanı, "Artçılar sürebilir, hasarlı evlere girmeyin" şeklinde ifadelerde bulundu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Kentteki bazı okulların da boşaltıldığı bildirildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz net bir bilgi yok. Ancak Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Kentte hasar tespit çalışması başlatıldı.

İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı! İSTANBUL AVCILAR'DA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI!

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