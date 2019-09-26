AFAD Başkanı'ndan deprem açıklaması: Hasarlı binalara girmeyin

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da saat 14:00'daki 5,8'lik depremin ardından açıklamada bulunan AFAD Daire Başkanı Nurlu, "Hasarlı binalara girmeyin" uyarısında bulundu.

İstanbul'da şiddetli bir deprem yaşandı. 10-15 saniye kadar süren depremin şiddeti AFAD tarafından 5,8 olarak açıkladı. 14:00'daki depremin ardından 4., şiddetinde ve 3.1 şiddetinde artçı depremler yaşandı.

"HASARLA İLGİLİ BİR BİLGİ GELMEDİ"

Yaşanan gelişmenin ardından AFAD Daire Başkanı Nurlu, "Önceki depreme yakın bir yerde oldu. Hasarla ilgili bir bilgi gelmedi. Silivri kıyılarında şiddetli hissedildi. Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi." dedi.

"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

Nurlu, vatandaşlara "Hasarlı binalara girmeyin" uyarısında bulundu. Kızılay Başkanı, "Artçılar sürebilir, hasarlı evlere girmeyin" şeklinde ifadelerde bulundu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Kentteki bazı okulların da boşaltıldığı bildirildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz net bir bilgi yok. Ancak Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Kentte hasar tespit çalışması başlatıldı.