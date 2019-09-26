AFAD Başkanı'ndan deprem açıklaması: Hasarlı binalara girmeyin
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da saat 14:00'daki 5,8'lik depremin ardından açıklamada bulunan AFAD Daire Başkanı Nurlu, "Hasarlı binalara girmeyin" uyarısında bulundu.
İstanbul'da şiddetli bir deprem yaşandı. 10-15 saniye kadar süren depremin şiddeti AFAD tarafından 5,8 olarak açıkladı. 14:00'daki depremin ardından 4., şiddetinde ve 3.1 şiddetinde artçı depremler yaşandı.
"HASARLA İLGİLİ BİR BİLGİ GELMEDİ"
Yaşanan gelişmenin ardından AFAD Daire Başkanı Nurlu, "Önceki depreme yakın bir yerde oldu. Hasarla ilgili bir bilgi gelmedi. Silivri kıyılarında şiddetli hissedildi. Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi." dedi.
"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"
Nurlu, vatandaşlara "Hasarlı binalara girmeyin" uyarısında bulundu. Kızılay Başkanı, "Artçılar sürebilir, hasarlı evlere girmeyin" şeklinde ifadelerde bulundu.
HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Kentteki bazı okulların da boşaltıldığı bildirildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz net bir bilgi yok. Ancak Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Kentte hasar tespit çalışması başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte deprem sonrası en çok meral edilen soru...
- AFAD ve Kandilli açıkladı! İşte son depremler...
- İstanbul depremiyle ilgili Kızılay'dan son dakika açıklaması
- 5.8’lik deprem Bilecik’te de hissedildi
- İşte İstanbul Silivri'deki deprem anı
- "İlk defa böyle depremi hissediyorum"
- Deprem anında yapmamız gereken şey nedir?
- Deprem sonrası Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
- Son dakika: İstanbul'da 15 artçı sarsıntı daha
- İstanbul Valiliği: Bugün okullar tatil edildi
- Son dakika: İstanbul'da depremler sürecek mi? Kızılay'dan flaş açıklama
- Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Tekirdağ’da hissedildi!
- Son dakika: İstanbul'daki 5,8’lik şiddetli deprem! Sakarya’da da hissedildi! Sakarya’da deprem oldu mu?
- Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Bursa'da da hissedildi
- Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım
- 'Diyarbakır annesi' Yıldız Ballı'dan PKK ve uzantısı HDP'ye isyan: Kızımın ölüsünü ya da dirisini versinler!
- Veliaht Prens Bin Selman: Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu benim!
- PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden öldürüldü! 57 günlük sıkı takip...
- Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam dünyası için kritik hamle! Televizyon kanalı kuruluyor
- Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?
- PAEM başvurusu nasıl yapılır? 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?