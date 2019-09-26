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Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ DEPREM

Son dakika haberine göre; 'da şiddetli bir meydana geldi. 10-15 saniye süren depremin şiddeti AFAD tarafından 5,8 olarak belirlenmişti. 14:00'daki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi.

'da saat 13.59'da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.

Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul'da saat 14:00'daki 5,8'lik depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. İstanbul'da korkutan depremin ardından 4,1 ve 3,1'lik 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Son olarak İstanbul'da meydana gelen 4. artçı sarsıntı ise 3,2 olarak belirlendi.

AFAD VE KIZILAY BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı ve Kızılay Başkanı İstanbul'daki depremler hakkında açıklama yaptı.

Kızılay Başkanı, "Artçılar sürebilir, hasarlı evlere girmeyin" şeklinde ifadelerde bulunurken, AFAD Başkanı da hasarlı evlere girilmemesi şeklinde uyarıda bulundu.

Son dakika: İstanbul'da 5,8'lik deprem korkuttu! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 5,8'LİK DEPREM KORKUTTU! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

SABAH PEŞ PEŞE DEPREMLER MEYDANA GELMİŞTİ

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 10.32'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, İstanbul Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Marmara Denizi açıklarında yerin 7.78 km derinliğinde gerçekleşen depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

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