İstanbul'daki şiddetli depremin ardından en çok merak edilen soru: Büyük depremin habercisi mi?
İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremin ardından İstanbullular en çok, "Bu deprem büyük depremin habercisi mi yoksa fay hatlarının enerjisini mi azaltıyor" sorusunu merak ediyor.
İstanbul'da Silivri açıklarında şiddetinde deprem oldu. Depremin ardından İstanbullular, "Bu depremler beklenen büyük depremin habercisi mi, yoksa fay hatlarının enerjisini mi azaltıyor" sorusunun cevabını merak ediyor.
Prof. Dr. Okan Tüysüz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü depremler logaritmik olarak değişirler. 4.5'lik depremlerden 30 tane olursa 5'lik depremi engeller.
GELECEĞE YÖNELİK NET BİR ŞEYLER SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL
Dolayısıyla olan bir depremin büyük bir depremi engellemesi söz konusu değil. Bu iki önemli depremi dikkatle takip ediyoruz. Geleceğe yönelik net bir şeyler söylemek maalesef mümkün değil.
"BİR SÜRE DAHA DEPREM..."
Bunun arkasından bir süre daha deprem aktivitesi görülebilir. Ama bunu ancak bekleyerek görmek mümkün."
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