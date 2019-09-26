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İstanbul'daki şiddetli depremin ardından en çok merak edilen soru: Büyük depremin habercisi mi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
İŞTE DEPREM SONRASI EN ÇOK MERAL EDİLEN SORU...

'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde meydana geldi. Yaşanan ardından İstanbullular en çok, "Bu deprem büyük depremin habercisi mi yoksa fay hatlarının enerjisini mi azaltıyor" sorusunu merak ediyor.

'da Silivri açıklarında şiddetinde oldu. Depremin ardından İstanbullular, "Bu depremler beklenen büyük depremin habercisi mi, yoksa fay hatlarının enerjisini mi azaltıyor" sorusunun cevabını merak ediyor.

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Prof. Dr. Okan Tüysüz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü depremler logaritmik olarak değişirler. 4.5'lik depremlerden 30 tane olursa 5'lik depremi engeller.

GELECEĞE YÖNELİK NET BİR ŞEYLER SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Dolayısıyla olan bir depremin büyük bir depremi engellemesi söz konusu değil. Bu iki önemli depremi dikkatle takip ediyoruz. Geleceğe yönelik net bir şeyler söylemek maalesef mümkün değil.

"BİR SÜRE DAHA DEPREM..."

Bunun arkasından bir süre daha deprem aktivitesi görülebilir. Ama bunu ancak bekleyerek görmek mümkün."

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Deprem anında yapmamız gereken şey nedir? DEPREM ANINDA YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY NEDİR?
5.8’lik deprem Bilecik’te de hissedildi 5.8’LİK DEPREM BİLECİK’TE DE HİSSEDİLDİ

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