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5.8’lik deprem Bilecik’te de hissedildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
5.8’LİK DEPREM BİLECİK’TE DE HİSSEDİLDİ

Son dakika haberi... ’da meydana gelen 5.8’lik ’te de hissedildi. Vatandaşları sarsıntının Bilecik’te 5-6 saniye sürdüğünü söyledi.

Alınan bilgilere göre; 'un Silivri ilçesinde açıklarında, Kandili Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem 'te de hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar hemen kendilerini sokağa atarken sarsıntının Bilecik'te 5-6 saniye sürdüğü kaydedildi.
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