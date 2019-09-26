5.8’lik deprem Bilecik’te de hissedildi
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Son dakika haberi... İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik deprem Bilecik’te de hissedildi. Vatandaşları sarsıntının Bilecik’te 5-6 saniye sürdüğünü söyledi.Alınan bilgilere göre; İstanbul'un Silivri ilçesinde Marmara Denizi açıklarında, Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem Bilecik'te de hissedildi.
Depremi hisseden vatandaşlar hemen kendilerini sokağa atarken sarsıntının Bilecik'te 5-6 saniye sürdüğü kaydedildi.
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