İstanbul'da son dakika bir deprem daha! Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler 26 Eylül 2019!

İstanbul'da saat 13.59 sularında bir deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi da depremin büyüklüğünü 5.7, merkez üssünün ise Silivri açıkları olduğunu belirtti. Deprem tüm İstanbul'da hissedilirken, vatandaşlar sokaklara döküldü. Okullar tedbir amacıyla boşaltılırken, birçok kurum da çalışmalarını durdurdu. Depremin ardından uzun süre telefonlar üzerinden iletişim sağlanamadı. Depremin ardından 3.1 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli rasathanesi'nin verilerine göre son depremler...

İstanbul'da saat 13.59 itibarıyla büyük bir deprem meydana geldi. Deprem, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından 5,9 olarak hesaplanırken, Kandilli Rasathanesi da depremin büyüklüğünü 5.7, merkez üssünün ise Silivri açıkları olduğunu belirtti. Depremin ardından İstanbullular sokaklara döküldü, okullar tedbir amaçlı boşaltıldı ve tatil edildi. Telefonlara sarılan vatandaşlar arama gerçekleştiremedi. Deprem sonrası hatlar ulaşıma kapandı. Kızılay Başkanı, hasarlı binalara girmeyin çağrısında bulundu. Büyük depremin ardından 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntılar sürerken vatandaşlar son depremleri araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen son deprem bilgileri...

AVCILAR'DA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği: Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

KIZILAY: EVLERİ TERK EDİN

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan açıklama: Bu #Deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor .

OKULLAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Depremin hissedildiği yerlerde okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.

SON DEPREMLER 26 EYLÜL 2019

Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Aşağıdaki linkler aracılığı ile son depremleri görüntüleyebilirsiniz.

2019.09.26 13:59:24 40.8832 28.2110 12.6 -.- 5.7 6.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 12:00:16 40.8718 28.2342 10.8 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 11:53:18 37.8132 29.6922 5.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.09.26 11:51:36 37.5665 29.4005 16.8 -.- 1.6 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.09.26 11:27:07 40.8822 28.2002 15.1 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.26 11:25:10 39.9900 26.1540 12.2 -.- 1.9 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE)

2019.09.26 11:16:13 39.4917 25.8467 4.6 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.09.26 10:52:46 40.8837 28.2177 7.2 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 10:50:11 35.8238 28.2142 5.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ

2019.09.26 10:42:31 39.4375 26.0482 5.1 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.09.26 10:32:06 40.8755 28.2232 8.7 -.- 3.7 3.7 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 09:13:13 39.2598 27.7113 0.0 -.- 1.6 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

2019.09.26 09:03:54 35.5597 32.3203 25.4 -.- 3.3 3.0 AKDENIZ

2019.09.26 08:45:00 38.3472 27.2497 1.9 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

2019.09.26 08:34:24 40.9637 28.1833 17.1 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.26 07:44:39 39.0185 26.7252 8.2 -.- 1.9 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

2019.09.26 07:09:37 35.0527 33.8442 4.6 -.- 2.1 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA

2019.09.26 07:05:37 40.8417 28.6705 8.7 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.26 05:57:15 38.9435 43.4802 23.9 -.- 1.5 -.- VAN GOLU

2019.09.26 05:13:48 36.9825 36.0862 9.6 -.- 1.6 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY)

2019.09.26 04:20:01 37.2963 28.7915 9.1 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-KALE (DENIZLI)

2019.09.26 04:14:01 39.9205 40.8565 3.5 -.- 2.1 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)

2019.09.26 04:09:33 40.4250 27.1322 10.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)

2019.09.26 03:43:48 38.0972 26.9255 5.4 -.- 1.2 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR)

2019.09.26 03:12:00 40.6877 30.7180 11.2 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-AKYAZI (SAKARYA)

2019.09.26 02:43:37 40.8978 28.1518 7.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.26 02:31:27 38.7245 26.5495 3.2 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.09.26 02:29:06 40.0985 27.6927 6.0 -.- 1.3 -.- KORUDEGIRMEN-GONEN (BALIKESIR)

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