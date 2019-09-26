Son dakika: İstanbul Valiliği'nden İstanbul’daki deprem hakkında açıklama

İstanbul Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremle ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremle ilgili açıklama yaptı.Valilik açıklamasında,denildi.

İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi (Silivri açıklarında) bugün saat 13.59'da 5.8 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.

Kamuoyunun saygıyla duyurulur. 26.09.2019 / Saat 14:20