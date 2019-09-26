Son dakika: İstanbul Valiliği'nden İstanbul’daki deprem hakkında açıklama
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İstanbul Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremle ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.İstanbul Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremle ilgili açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;
İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi (Silivri açıklarında) bugün saat 13.59'da 5.8 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.
Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.
Kamuoyunun saygıyla duyurulur. 26.09.2019 / Saat 14:20
SON DAKİKA: İSTANBUL'DAKİ 5,8’LİK ŞİDDETLİ DEPREM! SAKARYA’DA DA HİSSEDİLDİ! SAKARYA’DA DEPREM OLDU MU?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul depremi Bilecik'te de hissedildi...
- İstanbul'daki şiddetli deprem Bursa'da da hissedildi
- İnanılmaz! İki haftada bir deri değiştiriyor
- İstanbul'da depremler sürecek mi? Kızılay'dan açıklama
- Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi!
- Şemsiye ile dışarı çıktı hayatının şokunu yaşadı!
- Müge Anlı son dakika gerçeğiyle şaşkına döndü
- İstanbul'daki deprem Sakarya’da da hissedildi
- İstanbul'daki şiddetli deprem Tekirdağ’da hissedildi!
- Minik Alptuğ yürekleri yaktı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika: İstanbul'da depremler sürecek mi? Kızılay'dan flaş açıklama
- Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Tekirdağ’da hissedildi!
- Son dakika: İstanbul'daki 5,8’lik şiddetli deprem! Sakarya’da da hissedildi! Sakarya’da deprem oldu mu?
- Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Bursa'da da hissedildi
- Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım
- 'Diyarbakır annesi' Yıldız Ballı'dan PKK ve uzantısı HDP'ye isyan: Kızımın ölüsünü ya da dirisini versinler!
- Veliaht Prens Bin Selman: Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu benim!
- PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden öldürüldü! 57 günlük sıkı takip...
- Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam dünyası için kritik hamle! Televizyon kanalı kuruluyor
- Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?
- PAEM başvurusu nasıl yapılır? 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?