İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatları kesildi

İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası telefon hatları kesildi. İstanbul'da saat 14:00'da Silivri açıklarındaki deprem sonrası büyük korku yaşandı. Şiddetli deprem sonrası telefon hatları kesildi.

AFAD'ın açıklamasına göre, İstanbul Silivri merkezli depremin şiddetinin 5,8 olduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul'da saat 14:00'daki 5,8'lik depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. İstanbul'da korkutan depremin ardından 4,1 ve 3,1'lik 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Son olarak İstanbul'da meydana gelen 4. artçı sarsıntı ise 3,2 olarak belirlendi.