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İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatları kesildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İSTANBUL'DAKİ DEPREM SONRASI TELEFON HATLARI KESİLDİ

İstanbul'daki 5,8'lik sonrası telefon hatları kesildi. İstanbul'da saat 14:00'da Silivri açıklarındaki deprem sonrası büyük korku yaşandı. Şiddetli deprem sonrası telefon hatları kesildi.

AFAD'ın açıklamasına göre, İstanbul Silivri merkezli depremin şiddetinin 5,8 olduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul'da saat 14:00'daki 5,8'lik depremin ardından bir daha meydana geldi. İstanbul'da korkutan depremin ardından 4,1 ve 3,1'lik 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Son olarak İstanbul'da meydana gelen 4. artçı sarsıntı ise 3,2 olarak belirlendi.

Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ DEPREM
Son dakika: İstanbul'da 5,8'lik deprem korkuttu! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 5,8'LİK DEPREM KORKUTTU! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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