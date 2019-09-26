Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Bursa'da da hissedildi

Son dakika... İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kent genelinde ve çevre illerde hissedilen deprem gerçekleşti. AFAD, İstanbul'daki depremin şiddetinin 5,8 olarak açıkladı.

Son dakika... İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kent genelinde ve çevre illerde hissedilen deprem gerçekleşti. AFAD, İstanbul'daki depremin şiddetinin 5,8 olarak açıkladı.



İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.



Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.



Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.



DEPREM SONRASI PANİK



İstanbul'da kent genelinde hissedilen deprem İstanbul Havalimanı'nda kısa süreli hareketliliğe neden oldu.



İstanbul Havalimanı'nda da deprem olduğunu hisseden yolcular ile çalışanlar, terminalin belirli yerlerinde toplandı.



Yolcular ve çalışanlar kısa süreli panik yaşamalarının ardından aile ve yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüştü.



Havalimanındaki bir iş yerinde çalışan Berkay Gezici, basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı.



"HERHALDE YER DELİNDİ DİYE DÜŞÜNDÜM"



Berkay Gezici, çalıştığı iş yerindeki vitrinin gidip geldiğini belirterek, "Bayağı bir sallandık. Ben kendimi dışarı attım. Direkt yıkılacak zannettim. Bambaşka bir şeydi. İlk defa böyle depremi hissediyorum. Deprem bayağı kötüydü. Ben herhalde yer delindi diye düşündüm." diye konuştu.



Havalimanı çalışanı Tolga Yanarkaya ise asansördeyken deprem olduğunu, Atatürk Havalimanı'nda böyle depremler yaşadıklarını ancak bunun diğerlerinden biraz farklı olduğunu belirtti.



Yanarkaya, deprem anında çok tedirgin olduklarını da sözlerine ekledi.