TOKİ evlerini engelleyen CHP’li Karabağlar Belediyesi’ne vatandaşlardan tepki: Sandıkta hesaplaşacağız

MAĞDUR EDİLEN 750 KİŞİNİN ÇOĞU CHP SEÇMENİ

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile de bu konuyla ilgili görüştüğünü anlatan İnal, "Muhittin Bey, daha küçük bir alana konutlarımızın yapılabileceğini ancak konutların daha yüksek katlı olabileceğini söyledi. TOKİ artık yüksek katlı bina yapmıyor. Böyle bir talep olduğu haliyle bu talebi kabul etmiyor. Tamamen süreci geciktiriyorlar. Tamamen engellemek amacıyla bunu yapıyorlar. Seçimler yaklaşıyor. 750 kişi içinde çoğu CHP seçmeni. Vatandaşlarını kendi seçmenini mağdur ediyor. 2019 yılında kura ile hak sahibi olmuş ve evinin yapılışını görmeyen 2 vatandaşımız bu süreçte hayatını kaybetti.