TOKİ evlerini engelleyen CHP'li Karabağlar Belediyesi'ne vatandaşlardan tepki: Sandıkta hesaplaşacağız
İzmir'de vatandaşlar TOKİ konutlarının yapılmasını açtığı davalarla engelleyen CHP'li Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti. Aralarında şehit yakını ve engellilerin de bulunduğu vatandaşlar, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kendi seçmenini mağdur ettiğini belirterek, "Seçimde Muhittin Beye kendimizi göstereceğiz. Sandıkta cevabını vereceğiz. Yarın bir gün İzmir'de büyük bir deprem olduğunda ve enkaz altında kaldığımızda kimse gelmesin" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 29.03.2023
07:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
08:05
İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından açılan davalar nedeniyle Uzundere'deki TOKİ tarafından yapılmak istenen konut projesine 4 yıldır başlanamadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOKİ konutlarının önemi ve sağlamlığı bir kez daha kanıtlanırken, İzmirli vatandaşlar da TOKİ projesinin bir an önce başlanmasını istiyor.
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Hak sahibi olan bir grup vatandaş, geçtiğimiz Pazar günü CHP'li Karabağlar Belediyesi önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesini protesto etti.
SİYASİ SEBEPLE DAVA AÇTILAR 33 yaşındaki torna programcısı Alişan İnal, "Bu olayda 750 aile mağdur oldu. TOKİ tarafından o bölgeye 809 konut yapılacak. 4 yıl önce bu konutlar yapılsaydı ev fiyatları 243 bin lira olacaktı. Ancak şimdi milyonları buluyor. Ayrıca yüzde 10 peşinat vereceğiz. Şimdiki konut fiyatından yüzde 10 peşinat nasıl vereceğiz kara kara düşünüyoruz. Eğer Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası dava açmamış olsaydı şu an evlerimize geçmiş olacaktık" dedi.
Dar gelirli vatandaşlar olarak 9 bin kişinin katıldığı kuradan 750 kişi hak sahibi olduklarını anlatan İnal, "Bu aşamaya geçtikten sonra heyecanlı bir şekilde beklemeye başladık. Ancak evlerimizin inşaat süreci 1.5 sene boyunca başlamayınca merak ettik araştırdık. Dava açıldığı için inşaata başlanamadığını öğrendik. Konutların yapılacağı arazi hazineye ait 80 hektar bir alan. 40 hektar konut için, 40 hektar ise Demokrasi Üniversitesi'ne ayrılmış alan. Bu alana üniversite kampüsü rahat rahat yapılabilir. Ancak siyasi bir sebeple Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası ile koordineli olarak dava açtılar" dedi.
MAĞDUR EDİLEN 750 KİŞİNİN ÇOĞU CHP SEÇMENİ Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile de bu konuyla ilgili görüştüğünü anlatan İnal, "Muhittin Bey, daha küçük bir alana konutlarımızın yapılabileceğini ancak konutların daha yüksek katlı olabileceğini söyledi. TOKİ artık yüksek katlı bina yapmıyor. Böyle bir talep olduğu haliyle bu talebi kabul etmiyor. Tamamen süreci geciktiriyorlar. Tamamen engellemek amacıyla bunu yapıyorlar. Seçimler yaklaşıyor. 750 kişi içinde çoğu CHP seçmeni. Vatandaşlarını kendi seçmenini mağdur ediyor. 2019 yılında kura ile hak sahibi olmuş ve evinin yapılışını görmeyen 2 vatandaşımız bu süreçte hayatını kaybetti.