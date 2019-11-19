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Kuruluş Osman dizisine ait bu görüntüler hiçbir yerde yok! Kuruluş Osman 1. bölümde...

Kuruluş Osman dizisi 1. bölümüyle Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümünden yeni görüntüler yayınlandı. Kuruluş Osman'ın ilk bölümü için 3 tanıtım fragmanı yayınlanırken, daha önce ilk bölümden başka görüntüler yayınlanmamıştı. ATV, izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümünden hiçbir yerde olmayan yeni görüntüleri yayınladı.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 16:49
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Kuruluş Osman dizisine ait bu görüntüler hiçbir yerde yok! Kuruluş Osman 1. bölümde...

ATV ekranlarında Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden yeni görüntüler geldi. Daha önce Kuruluş Osman fragmanlarında yayınlanmayan görüntüler dikkat çekti. Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümlerinde neler yaşanacağı da kısa bir bilgiyle izleyiciye sunuldu. İşte Kuruluş Osman'ın yeni görüntüleri.

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Kuruluş Osman dizisine ait bu görüntüler hiçbir yerde yok! Kuruluş Osman 1. bölümde...

KURULUŞ OSMAN'DA NELER YAŞANACAK?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır.

KURULUŞ OSMAN İLK FRAGMAN | İZLE

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Kuruluş Osman dizisine ait bu görüntüler hiçbir yerde yok! Kuruluş Osman 1. bölümde...

Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.

KURULUŞ OSMAN 2. FRAGMAN | İZLE

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Kuruluş Osman dizisine ait bu görüntüler hiçbir yerde yok! Kuruluş Osman 1. bölümde...

Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.

KURULUŞ OSMAN 3. FRAGMAN | İZLE

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Kuruluş Osman dizisine ait bu görüntüler hiçbir yerde yok! Kuruluş Osman 1. bölümde...

Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.