BİZE ULAŞIN
Kuruluş Osman dizisine ait bu görüntüler hiçbir yerde yok! Kuruluş Osman 1. bölümde...
Kuruluş Osman dizisi 1. bölümüyle Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümünden yeni görüntüler yayınlandı. Kuruluş Osman'ın ilk bölümü için 3 tanıtım fragmanı yayınlanırken, daha önce ilk bölümden başka görüntüler yayınlanmamıştı. ATV, izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümünden hiçbir yerde olmayan yeni görüntüleri yayınladı.
Giriş Tarihi: 19.11.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 16:49
- 1
- 60
- 2
- 60
- 3
- 60
- 4
- 60
- 5
- 60