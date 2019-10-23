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23.10.2019

Kuruluş Osman yeni bölüm ikinci tanıtım videosu izle | Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte o tarih

Kuruluş Osman 1.bölüm 2. tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen ATV ekranında çok yakında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1.Bölüm 2.yeni fragman videosu yayınlandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canladıracağı Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla diziseverlere müjdeli haberi duyurdu. İşte Kuruluş Osman dizisinin son yayınlanan yeni tanıtım videosu...

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, ATV ekranında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden dizinin yeni tanıtım fragmanına ait videoyu paylaştı.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen ATV ekranında çok yakında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1.Bölüm 2.yeni fragman videosu yayınlandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canladıracağı Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kuruluş Osman 1.bölüm 2. tanıtım videosu izleyicilerle buluşturdu. Yeni tanıtım videosu kısa süre içerisinde sosyal medyada izlenme paylaşım rekorları kırdı.

Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 3 sezondur ATV ekranında çarşamba akşamlarına damga vuran Sen Anlat Karadeniz'in final kararı almasının ardından sosyal medyada Kuruluş Osman'ın çarşamba günü yayınlanacağı iddia edildi.

Kasım ayının ikinci haftası 64. bölümle final yapması beklenen Sen Anlat Karadeniz'in ardından, gelecek çarşamba akşamı Kuruluş Osman ilk bölümünün yayınlanması tahmin ediliyor.

Kuruluş Osmannın yeni fragmanından çok özel kareler KURULUŞ OSMAN'NIN YENİ FRAGMANINDAN ÇOK ÖZEL KARELER

Kuruluş Osman dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni fragman videosu... KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN YENİ TANITIMI YAYINLANDI MI? KURULUŞ OSMAN YENİ FRAGMAN VİDEOSU...

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Kuruluş Osman yeni fragman yayınlandı
Kuruluş Osman yeni fragman yayınlandı
Kuruluş Osman yeni fragman videosu...
Kuruluş Osman yeni fragman videosu...
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