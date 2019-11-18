Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman izle

Atv’nin yeni dizisi Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Merakla beklenen dizinin 3. Fragmanı da yayınlandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı, Mehmet Bozdağ imzalı dizi; usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiriyor. Dizide; Nurettin Sönmez Bamsı, Ragıp Savaş Dündar, Saruhan Hünel ise Alişar rolüyle ekranda olacak.