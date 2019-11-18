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18.11.2019

Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman izle

Atv’nin yeni dizisi Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Merakla beklenen dizinin 3. Fragmanı da yayınlandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı, Mehmet Bozdağ imzalı dizi; usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiriyor. Dizide; Nurettin Sönmez Bamsı, Ragıp Savaş Dündar, Saruhan Hünel ise Alişar rolüyle ekranda olacak.

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Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman yeni fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman yeni fragmanı yayınlandı
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Kuruluş Osman yeni fragman yayınlandı
Kuruluş Osman yeni fragman yayınlandı
Kuruluş Osman yeni fragman videosu...
Kuruluş Osman yeni fragman videosu...
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