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15.11.2019

Kuruluş Osman yeni fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman 1. bölüm2. fragman izle

Kuruluş Osman yeni fragman izle! ATV ekranlarının merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman 1. bölümün 2. fragmanı yayınlandı. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman için heyecan dorukta! Diziseverlerin sabırsızlıkla beklediği Kuruluş Osman'ın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman 1. tanıtım fragmanı büyük ses getirdi. Kuruluş Osman yeni tanıtım filminde "Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak! Hayallerimizden bir devlet çıkacak!" sözü dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'a ait bölümleri ve özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.. Kuruluş Osman 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı izle...

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Kuruluş Osman yeni fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman yeni fragmanı yayınlandı
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Kuruluş Osman 1 bölüm tanıtım videosu izle | Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte o tarih...
Kuruluş Osman yeni fragman yayınlandı
Kuruluş Osman yeni fragman yayınlandı
Kuruluş Osman yeni fragman videosu...
Kuruluş Osman yeni fragman videosu...
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