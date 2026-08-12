10 yıllık firarın perde arkası! FETÖ'cü kardeşi için kaçış planı! Gizli yazışmalar ortaya çıktı
15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye lojistik destek sağlayan mimar ablası Ayşe Alanur Karatepe tutuklandı. Abla Karatepe'nin kardeşiyle mail hesabının "taslaklar" klasöründeki Word dosyaları üzerinden haberleştiği, şantiyedeki işçilerin kimliklerini çalarak sahte kimlik ve pasaport hazırlığı yaptığı ve Suriye ile İran üzerinden kaçış rotaları planladığı ortaya çıktı.
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe geçtiğimiz günlerde yakalanıp tutuklandı. 10 yıllık firarı son bulan Karatepe'ye saklanmasında yardım ve yataklık yapan ablası Ayşe Alanur Karatepe (44) ise Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturmada Ayşe Alanur Karatepe emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. Karatepe sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Abla Karatepe'nin kardeşi Burkay Karatepe'yle aralarındaki gizli haberleşme sistemi belirledikleri mail adresinin taslak mailine kaydedilen Word dosyaları üzerinden yaptığı yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarla birlikte abla Karatepe'nin defalarca FETÖ'cü kardeşiyle buluştuğu ortaya çıkarken, özellikle 10 yıldır yakalanamayışının arkasında abla Karatepe'nin yönlendirmelerinin olduğu görüldü.
1 YIL TUTUKLU KALDI
Sabah'ın haberine göre mimar olan abla Karatepe, 18 Temmuz'da darbe girişimini duyduktan sonra ve kardeşinden haber alamayınca çalıştığı Kıbrıs'tan Türkiye'ye dönüş yaptığını söyledi. Kardeşinin firarındaki rolü ve yardımı nedeniyle 1 yıl cezaevinde tutuklu kaldığını ve 2017'de yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye olduğunu aktaran Karatepe, hakkında 3 yıl 9 ay ceza çıktığını bu dosyanın da Yargıtay aşamasında olduğunu aktardı. Yurt dışı çıkış yasağının ise 2026 Nisan ayında kaldırıldığını belirtti.
TASLAK MAİL HABERLEŞMESİNİ HATIRLAMADI
Daha sonra babasıyla birlikte Eskişehir'e döndüklerini söyleyen Karatepe, "Daha sonra ben uçakla Kıbrıs'a çalıştığım işime geri döndüm. Bu benim Burkay'ı yüz yüze son görüşüm oldu" diye konuştu. Kardeşinin yakalandığı evden çıkan yüklü miktardaki paralarla ilgili ise "Babam götürmüş olabilir" diyen Karatepe, kardeşiyle mail üzerinden taslaklar kısmından mesajlaşmasını ise hatırlamadı. Bu taktiğin FETÖ'nün haberleşme yöntemlerinden biri olduğu hatırlatılan Karatepe, bu haberleşme şeklini yeni duyduğunu öne sürdü.
BU SORUYA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM
Karatepe'ye "Burkay Karatepe'nin firar olduğu süre boyunca yüz yüze veya başka bir vasıta ile görüşmeniz oldu mu?" sorusuna ise kaçamak cevap vererek "Bu soruya cevap vermek istemiyorum" dedi.