"TEMKİNLİ OLMAYA DEVAM PUSUDA BEKLİYOR ÇAKALLAR"



Şüphelinin, mail göndermeksizin mesajları taslaklar kısmına kaydederek kardeşiyle irtibat kurduğu saptanmıştı. Kardeşiyle aralarında yaptığı yazışmaların ilk ön incelemesi de tamamlandı. Buna göre bir Word dosyasında, "Hurda konusunda da hareket ediyor olman güzel. Senin ruh halin için ama maceraya girme! Zabıtayla karşılaşırsın başını belaya sokacak lüksün yok, değmeyecek bir şey için. Olursa olur olmayınca ruh halin bozuluyor, aslanım dişimizi sıkıp tahammül edeceğiz biraz daha mantıklı ve kararlı hareket edeceğiz, sen bizim için her şeyden önemlisin, sağlıklı olacaksın iyi olacaksın!..." mesajlarına rastlandı. Ayrıca, "Arkadaşın gelme programını falan ayarlayalım. Ben Mart düşündüm ama senin planın ne…" ve "Diğer konu ise temkinli olmaya devam, pusuda bekliyor çakallar açık bulmak için…" ifadelerini kullandığı saptandı. Abla Karatepe cümleleri neden kurduğunu söylemeyi reddetti.

"ZEKAT VE FİTRELERİ KARDEŞİNE GÖNDERMİŞLER"



Bir başka konuşmada ise "Slmn çok seviyor seni F teyze ve kocası çok seviyor. S teyze ve kocası da korkuyorlar tedbirli davranıyorlar oğulları işten atılmasın diye ama bize karşı sana hep iyiler, yardımcılar. Ramazanda fitre, zekatları falan hep toplayıp getiriyorlar herkes. Dayım biraz ürkek ama seni hepsi seviyor ve tuzağa düştüğünü, bugünleri atlatman için duacılar. C teyzeye uğramışlar bayramda teyzem çok selam göndermiş anneme ağlamış çok özlemiş o da. Yani özünde herkes seni koruyor benimsiyor ama açıktan yapamıyorlar bunu korkuyorlar bir şey olur çoluğumuza çocuğumuza diye" ifadelerine de rastlandı. Karatepe bu yazışmadaki şahısların kimliklerini de soruşturma birimleriyle paylaşmadı.

"ARAPÇA ÖĞREN TİPİN MÜSAİT…. EVİ SATACAĞIZ PARAYI TAKİP EDECEKLER"



Ağabeyinin kaçışıyla alakalı ise bir başka konuşmada, "Arapça şart. Öğrenmen lazım. Çünkü tipinde en müsait Arap ırk olarak. Dediğim gibi ev bu yaz 400-450 ediyordu. En az 6 ay öncesinde 1 sene öncesinde satmak lazım çünkü parayı takip edecekler nereye harcıyor diye, çünkü bir anda olacak işler değil, dikkat çekmemek adına, pasa (pasaport) Kimlik falan evrak aracı vs zaman alan işler ve babam da yaşlanıyor artık ben tek başıma yapamam bunları ona ihtiyacım var.." ifadeleri geçtiği saptandı. Karatepe bu yazışmaları ise hatırlamadığını öne sürdü.

"SEÇİME BEL BAĞLAMIŞLAR….SEÇİM OLABİLİR…BEKLEYECEĞİZ"



"Word Doküman-5" numaralı doküman ise en dikkat çeken yazışmalardan bir tanesi oldu. Abla Karatepe'nin kardeşine, " Çınar Ağacı… Maddi olarak bütçeni ayarla, bir süre yaza kadar iş olacağını sanmıyorum. Tablet değişim işinin 2021'e bırakalım. Zaten bir sonraki görüşme muhtemelen ocak ya da şubat olur. Mümkün olduğunca tel görüşmesi yüz yüze görüşmek yok… 2021 Haziran gibi seçim olabilir durum bize 2-3 yıl stabil. Avukatla görüştüm bu süreci böyle geçireceğiz bekleyeceğiz" dediği saptandı. Abla Karatepe bu yazışmaları da hatırlamadığını öne sürdü.



HAFTAYA SALI BULUŞALIM



"Word Doküman 6" da ise "Haftaya Salı günü 9 Mart saat 14.00'da buluşalım. Çok özledim seni. Not bırak okuduğuna dair lütfen" şeklinde kardeşine mesaj bıraktığı saptanan Karatepe'nin bununla da ilgili bilgisi olmadığını öne sürmesi dikkat çekti.