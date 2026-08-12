25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde

Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve değişim yolculuğunda attığı adımlarla 25 yılı geride bırakan AK Parti, kuruluş yıl dönümünde geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir mesaj verecek. 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek büyük organizasyonda AK Parti'nin hikâyesi anlatılacak.

Kuruluşundan bugüne sandıktan aldığı güçlü destekle iktidar sorumluluğunu sürdüren AK Parti, çeyrek asırlık yolculuğunda Türkiye'nin değişimine damga vuran dönemleri de özel gösteriler ve hazırlanan içeriklerle hatırlatacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek program, yalnızca bir kuruluş yıl dönümü etkinliği değil, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi serüveninin milletle birlikte yeniden anlatıldığı büyük bir buluşma olacak.

Yaklaşık 150 bin kişinin katılması beklenen buluşmada Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden yöresel kıyafetli kadınlar kutlamaya renk katacak. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun anlatılacağı programa özel hazırlanan şarkıda ise Başkan Erdoğan'ın "Biz bu millete efendi değil, hizmetkâr olmaya geldik." sözü öne çıkarılacak. "Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceği hazır" sloganıyla yapılacak mitinge 150 bin kişinin katılımı bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN ÖZEL PLATFORM AK Parti, 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yılını görkemli bir organizasyonla kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek program için özel olarak T şeklinde sahne kurulacak. Sabah gazetesinden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının da miting atmosferinde gerçekleşmesi planlanıyor. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunun anlatılacağı programda geçmişten bugüne verilen mesajlar, hayata geçirilen hizmetler ve Türkiye'nin gelecek vizyonu ön plana çıkarılacak.

Kutlama programı için özel bir de şarkı hazırlanıyor. Şarkının merkezinde AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunu anlatan nostalji, hizmet, millet ve gelecek temaları bulunacak. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren öne çıkardığı "millete hizmet" anlayışının müzikle ve sahne gösterileriyle bütünleştirileceği programda, 25 yıllık geçmiş ile Türkiye'nin geleceğine ilişkin hedefler buluşturulacak.