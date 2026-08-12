CANLI YAYIN

25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve değişim yolculuğunda attığı adımlarla 25 yılı geride bırakan AK Parti, kuruluş yıl dönümünde geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir mesaj verecek. 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek büyük organizasyonda AK Parti'nin hikâyesi anlatılacak.

25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde 1

Kuruluşundan bugüne sandıktan aldığı güçlü destekle iktidar sorumluluğunu sürdüren AK Parti, çeyrek asırlık yolculuğunda Türkiye'nin değişimine damga vuran dönemleri de özel gösteriler ve hazırlanan içeriklerle hatırlatacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek program, yalnızca bir kuruluş yıl dönümü etkinliği değil, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi serüveninin milletle birlikte yeniden anlatıldığı büyük bir buluşma olacak.

25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde 2

Yaklaşık 150 bin kişinin katılması beklenen buluşmada Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden yöresel kıyafetli kadınlar kutlamaya renk katacak. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun anlatılacağı programa özel hazırlanan şarkıda ise Başkan Erdoğan'ın "Biz bu millete efendi değil, hizmetkâr olmaya geldik." sözü öne çıkarılacak. "Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceği hazır" sloganıyla yapılacak mitinge 150 bin kişinin katılımı bekleniyor.

25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde 3

BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN ÖZEL PLATFORM

AK Parti, 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yılını görkemli bir organizasyonla kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek program için özel olarak T şeklinde sahne kurulacak. Sabah gazetesinden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının da miting atmosferinde gerçekleşmesi planlanıyor. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunun anlatılacağı programda geçmişten bugüne verilen mesajlar, hayata geçirilen hizmetler ve Türkiye'nin gelecek vizyonu ön plana çıkarılacak.

25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde 4

Kutlama programı için özel bir de şarkı hazırlanıyor. Şarkının merkezinde AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunu anlatan nostalji, hizmet, millet ve gelecek temaları bulunacak. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren öne çıkardığı "millete hizmet" anlayışının müzikle ve sahne gösterileriyle bütünleştirileceği programda, 25 yıllık geçmiş ile Türkiye'nin geleceğine ilişkin hedefler buluşturulacak.

25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde 5

GELENEKTEN GELECEĞE TÜRKİYE

Kutlamada kadınların katılımı da dikkat çekecek. AK Parti Kadın Kollarının organizasyonuyla yaklaşık 50 bin kadının miting alanında yer alması planlanıyor. Kadınların alandaki katılımı için özel hazırlıklar yapılırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinin kültürel zenginlikleri de kutlamaya taşınacak. Türkiye'nin yedi bölgesini temsil eden kadınlar, geleneksel kıyafetleriyle alanda yer alacak.

25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde 6

Böylece AK Parti'nin 25. yılı, Türkiye'nin farklı kültürlerinin aynı meydanda buluştuğu bir organizasyonla kutlanacak. Programda sahne gösterileri, özel müzikler ve görsel koreografilerle AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi serüveni anlatılacak. Programın ana eksenini ise millet, hizmet, birlik ve gelecek mesajları oluşturacak.

25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde 7

YENİ YAŞA ÖZEL GAZETE

Yıl dönümü programı kapsamında özel bir gazete de katılımcılara dağıtılacak. "25 Yıl" vurgusuyla hazırlanacak gazetede, partinin çeyrek asırlık iktidarı boyunca öne çıkan manşetler, tarihî projeler ve dönüm noktaları yer alacak.

25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde 8

Hazırlanacak özel gazetede, AK Parti'nin 2001'den bugüne kadar geçen süreçte hayata geçirdiği projeler, reformlar, seçim başarıları, uluslararası gelişmeler ve Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylara ilişkin ses getiren gazete manşetleri yer alacak.

25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde 9

SÜRECE DAMGA VURAN UNUTULMAZ ŞİİRLER

"Güvenli liman Türkiye", "Çeyrek asır", "Huzur" ve "İstikrar" temaları ön plana çıkarılacak. Programa katılan davetlilere, Başkan Erdoğan'ın geçmişte okuduğu şiirlerden oluşan özel bir çalışma da hediye edilecek. Hatıra niteliği taşıyan çalışmanın, 25. yıl kutlamalarının özel çalışmalarından biri olması planlanıyor. Kutlamalar kapsamında çevre ve gelecek nesillere yönelik önemli bir mesaj da verilecek.

25 yıllık destana yakışır kutlama! Gözler AK Parti'nin 14 Ağustos'taki etkinliklerinde 10

AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla bir yıl içerisinde 25 milyon ağacın toprakla buluşturulmasına yönelik hedef kamuoyuyla paylaşılacak. Kutlamaların finali ise Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek dron gösterisi olacak.

10 yıllık firarın perde arkası! FETÖ'cü kardeşi için kaçış planı! Gizli yazışmalar ortaya çıktı
Sonraki Galeri
10 yıllık firarın perde arkası! FETÖ'cü kardeşi için kaçış planı! Gizli yazışmalar ortaya çıktı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin