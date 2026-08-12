ÜYELİK, YARDIM VE YATAKLIK 4- Kimler yararlanacak?

PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma başta olmak üzere; örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlar için yasa hükümleri uygulanacak.

ÖCALAN VE KURUCU KADRO KAPSAM DIŞI 5- Kimler kapsam dışı bırakıldı?

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışı tutuluyor. Böylece Abdullah Öcalan başta olmak üzere kurucu ve yöneticiler İLE cezaevlerinde bulunan yaklaşık 900 kişi yasadan yararlanamayacak.

AF DEĞİL, ERTELEME 6- Cezalar nasıl ertelenecek?

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek. Hükümlüler için de infaz ertelemesi gündeme gelecek. Bu süre içinde terör suçu işleyenler cezaevine geri dönecek. AK Parti ve MHP kurmayları, muhalif kesimlerin "teröristler affediliyor" şeklindeki propagandalarına karşılık, "Yapılan kesinlikle af değil, ertelemedir. Af cezayı ortadan kaldırır, burada öyle bir uygulama yok" yanıtını veriyor.

7- Hak yoksunluğu ve zaman aşımı nasıl işleyecek?

Erteleme sürelerinde dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. 5 yıllık erteleme kararında 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararında ise 3 yıl boyunca siyasi ve bazı kamusal haklar kullanılamayacak. Bu süreler sonunda Takip Kurulu, gerekli görülmesi halinde soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyetlerden doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını ilgili yargı mercilerinden talep edebilecek.