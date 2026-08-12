Terörsüz Türkiye'de yol haritası! FETÖ kapsam dışı Öcalan ve 900 elebaşına kapılar kapalı
TBMM Genel Kurulu, 467 kabul oyuyla "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u onaylayarak "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki çerçevesini resmen çizdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek tarihi düzenleme; Irak'taki silah teslim noktalarından Kandil'in boşaltılmasına, 6 aylık başvuru takviminden hukuki erteleme şartlarına kadar tüm haritayı netleştirdi.
TBMM Genel Kurulu, kuruluşundan bu yana en büyük uzlaşılarından birine imza attı ve 467 oyla "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u kabul etti.
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın ve Burcu Şen'in haberine göre terörü tarihin çöplüğüne atacak ve bunun için ayrılan kaynakların vatandaşların refahı ile ülkenin kalkınması için kullanılmasını sağlayacak çerçeve yasa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek.
İşte 10 soruda çerçeve yasa ve "Terörsüz Türkiye" süreci:
TEYİT VE TESPİT İÇİN YÜZDE 80 KOŞULU
1- Yasa ne zaman ve nasıl uygulanacak?
Milli Güvenlik Kurulu'nun "teyit-tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra süreç başlayacak. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen örgüt mensuplarına 6 aylık başvuru süresi verilecek. Bu süre içinde başvurmayanlar düzenlemenin getirdiği haklardan yararlanamayacak. Teyit ve tespit için ise terör örgütünün Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşatması; ellerindeki drone ve haberleşme araçları dahil silahlarını belirlenen oranda teslim etmesi gerekiyor. Devletin ilgili birimlerinde bu oranın yüzde 80 olması üzerinde duruluyor. Önümüzdeki 2-3 ay içinde yüzde 80 oranına ulaşılması hedefleniyor.
SAVCILIKLARA VE KONSOLOSLUKLARA BAŞVURU
2- Başvurular nasıl ve nereye yapılacak?
Teyit ve tespit kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından terör örgütü mensupları, Türkiye sınırları içindeyse bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına; yurt dışındaysa büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapabilecek. Başvurular bireysel olarak ya da avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru sahiplerine daha sonra düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacakları ve ne kadarlık bir ceza indirimi yapılacağı bildirilecek.
FETÖ'YE GEÇİT YOK
3- Kapsama hangi örgütler giriyor?
Düzenlemeden sadece PKK ve KCK mensupları yararlanabilecek. FETÖ başta olmak üzere diğer örgütler kapsam dışı bırakıldı.