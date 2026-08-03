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FETÖ'nün suikast timinin son firarisi Burkay Karatepe'nin hücre evindeki sırlar ortaya çıktı! O daireyi A Haber görüntüledi! Hayalet yaşam ortamı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FETÖ'nün suikast timinin son firarisi Burkay Karatepe'nin hücre evindeki sırlar ortaya çıktı! O daireyi A Haber görüntüledi! Hayalet yaşam ortamı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin son firarisi Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 10 yıldır firari olan Karatepe'nin saklandığı hücre evi A Haber tarafından görüntülendi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun evi gezerken yalnızca tek odanın yaşam alanı olarak kullanıldığını, mutfakta hiçbir malzeme bulunmadığını ve diğer odalarda yaşam izine rastlanmadığını belirtti. İşte detaylar...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin son firarisi Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen nefes kesen bir operasyonla yakalandı.

A HABER, FETÖ'CÜ BURKAY KARATEPE'NİN YAKALANDIĞI HÜCRE EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

SAKLANDIĞI HÜCRE EVİNİ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

10 yıldır firari olan "üniformalı terörist" Karatepe'nin saklandığı hücre evi, A Haber ekibi tarafından görüntülendi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması, yüz tanıma sistemleri ve siber takip sonucu köşeye sıkışan teröristin üzerinden yüklü miktarda nakit para ve altın çıktı.

FETÖ firarisi Burkay Karatepe'nin saklandığı hücre evini A Haber görüntülendi.FETÖ firarisi Burkay Karatepe'nin saklandığı hücre evini A Haber görüntülendi.

OPERASYONUN MERKEZİ: KOÇBAŞIYLA KIRILAN KAPI

A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Aslında son yılların en önemli operasyonlarından bir tanesiydi. FETÖ'ye yönelik en önemli operasyonlardan bir tanesi; Burkay Karatepe isimli FETÖ'cü teröristin, üniformalı teröristin yakalanması bu noktada gerçekleşti." sözleriyle operasyonun önemine dikkat çekti.

Özel tim, hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak operasyonu gerçekleştirdi. (DHA)Özel tim, hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak operasyonu gerçekleştirdi. (DHA)

OPERASYON ANINDA EVİN İÇİNDEYDİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel timin çalışma yöntemlerini anlatan Kurşun, "Özel tim, bu hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi ve o terörist tam da bu noktadaydı." ifadelerini kullandı.

HÜCRE EVİNDEKİ "HAYALET" YAŞAM

Teröristin saklandığı evin detaylarını paylaşan Ata Gündüz Kurşun, "Hücre evinin içerisinde tek bir oda yaşam alanına çevrilmiş. Mutfak kısmında hiçbir malzeme yok, diğer odalarda hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. Terörist, baskın düzenlendiği anda bu odanın içerisindeydi." dedi.

Baskın sırasında terörist evdeki tek yaşam alanı olarak kullanılan odadaydı. (DHA)Baskın sırasında terörist evdeki tek yaşam alanı olarak kullanılan odadaydı. (DHA)

İLK BAŞTA SAHTE KİMLİK BEYAN ETTİ

Karatepe'nin yakalandığı andaki tavrına da değinen Kurşun, "Özel time ilk etapta kendi gerçek kimliğini beyan etmedi, sahte bir kimlik beyan etti; daha sonra gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kaldı." sözleriyle aktardı.

Şüpheli ilk anda sahte kimlik beyanında bulundu (DHA)Şüpheli ilk anda sahte kimlik beyanında bulundu (DHA)

BERE ELE VERDİ

Operasyonun perde arkasındaki teknik süreci açıklayan Ata Gündüz Kurşun, "İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol öncülüğünde özel bir ekip kuruldu. Yüz tanıma sistemleri, şehir kameraları ve siber güvenlik birimi devreye girdi. FETÖ'cü terörist, ilk kez çalıştığı kurumun bir eğitim toplantısında kameralara yansıdı; kafasında bere vardı." dedi.

Takip süreci, eğitim toplantısındaki bere detayıyla başladı. (DHA)Takip süreci, eğitim toplantısındaki bere detayıyla başladı. (DHA)

İLK TESPİT 14 MART'TA

Takibin detaylarını paylaşan Kurşun, "14 Mart günü yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. 4 aylık süreç içerisinde 14 kez kameralara yansıdı ve yüzde 83'e kadar benzerliği dikkat çekti. Hem fiziki takip hem de teknik takip başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

KANEPENİN ALTINDAN SERVET ÇIKTI

Teröristin finansal kaynaklarına dair çarpıcı bilgiler veren Ata Gündüz Kurşun, "Yaklaşık 6,5 milyon liralık altın, döviz ve Türk lirası kanepenin altında bulundu. FETÖ'cü teröriste ait halen burada ayakkabılar ve giyim eşyaları var." dedi.

Operasyonda yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde altın, döviz ve nakit ele geçirildi. (DHA)Operasyonda yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde altın, döviz ve nakit ele geçirildi. (DHA)

İLK SORUSU: BENİ NASIL TESPİT ETTİNİZ?

Teröristin yakalandıktan sonraki ilk tepkisini de aktaran Kurşun, "Muğla'ya sevk edilen teröristin ilk sorduğu soru 'Beni nasıl tespit ettiniz?' oldu. 10 yıllık süre içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir, Uşak ve Kütahya gibi şehirlerde farklı kimliklerle yaşadığı belirlendi." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

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