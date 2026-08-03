FETÖ'nün suikast timinin son firarisi Burkay Karatepe'nin hücre evindeki sırlar ortaya çıktı! O daireyi A Haber görüntüledi! Hayalet yaşam ortamı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin son firarisi Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 10 yıldır firari olan Karatepe'nin saklandığı hücre evi A Haber tarafından görüntülendi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun evi gezerken yalnızca tek odanın yaşam alanı olarak kullanıldığını, mutfakta hiçbir malzeme bulunmadığını ve diğer odalarda yaşam izine rastlanmadığını belirtti. İşte detaylar...
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin son firarisi Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen nefes kesen bir operasyonla yakalandı.
SAKLANDIĞI HÜCRE EVİNİ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
10 yıldır firari olan "üniformalı terörist" Karatepe'nin saklandığı hücre evi, A Haber ekibi tarafından görüntülendi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması, yüz tanıma sistemleri ve siber takip sonucu köşeye sıkışan teröristin üzerinden yüklü miktarda nakit para ve altın çıktı.
OPERASYONUN MERKEZİ: KOÇBAŞIYLA KIRILAN KAPI
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Aslında son yılların en önemli operasyonlarından bir tanesiydi. FETÖ'ye yönelik en önemli operasyonlardan bir tanesi; Burkay Karatepe isimli FETÖ'cü teröristin, üniformalı teröristin yakalanması bu noktada gerçekleşti." sözleriyle operasyonun önemine dikkat çekti.
OPERASYON ANINDA EVİN İÇİNDEYDİ
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel timin çalışma yöntemlerini anlatan Kurşun, "Özel tim, bu hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi ve o terörist tam da bu noktadaydı." ifadelerini kullandı.
HÜCRE EVİNDEKİ "HAYALET" YAŞAM
Teröristin saklandığı evin detaylarını paylaşan Ata Gündüz Kurşun, "Hücre evinin içerisinde tek bir oda yaşam alanına çevrilmiş. Mutfak kısmında hiçbir malzeme yok, diğer odalarda hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. Terörist, baskın düzenlendiği anda bu odanın içerisindeydi." dedi.