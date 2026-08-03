FETÖ'nün suikast timinin son firarisi Burkay Karatepe'nin hücre evindeki sırlar ortaya çıktı! O daireyi A Haber görüntüledi! Hayalet yaşam ortamı

FETÖ firarisi Burkay Karatepe'nin saklandığı hücre evini A Haber görüntülendi.

A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Aslında son yılların en önemli operasyonlarından bir tanesiydi. FETÖ'ye yönelik en önemli operasyonlardan bir tanesi; Burkay Karatepe isimli FETÖ'cü teröristin, üniformalı teröristin yakalanması bu noktada gerçekleşti." s özleriyle operasyonun önemine dikkat çekti.

Özel tim, hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak operasyonu gerçekleştirdi. (DHA)

OPERASYON ANINDA EVİN İÇİNDEYDİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel timin çalışma yöntemlerini anlatan Kurşun, "Özel tim, bu hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi ve o terörist tam da bu noktadaydı." ifadelerini kullandı.

HÜCRE EVİNDEKİ "HAYALET" YAŞAM

Teröristin saklandığı evin detaylarını paylaşan Ata Gündüz Kurşun, "Hücre evinin içerisinde tek bir oda yaşam alanına çevrilmiş. Mutfak kısmında hiçbir malzeme yok, diğer odalarda hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. Terörist, baskın düzenlendiği anda bu odanın içerisindeydi." dedi.