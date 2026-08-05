Başkan Erdoğan suikastçı FETÖ'cü Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu

Aydın tarafından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım ettiği belirtilen kişiler hakkında soruşturma yürütülmesi talep edildi.

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KARATEPE VE YARDIM EDEN KİŞİLER HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİ

Şikayet dilekçesinde, Burkay Karatepe hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütüne üye olmak" ve "suçluyu kayırma" suçlarından işlem yapılması istendi.

Dilekçede ayrıca, Karatepe'nin yakalanmasına engel olduğu belirtilen ve firari olduğu süreçte kendisine yardım eden kişiler hakkında da soruşturma açılması talep edildi.

MARMARİS'TEKİ SUİKAST GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Dilekçede, FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin bir parçası olarak, suç tarihinde Marmaris'te bulunan Erdoğan'a yönelik askeri operasyon düzenlendiği ve Karatepe'nin de bu ekipte yer aldığı belirtildi.

Karatepe'nin, dilekçede yer alan ifadeye göre, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Erdoğan'ın varlığını ortadan kaldırmaya yönelik eyleme katıldığı öne sürüldü.

"DEVLETİN BİRLİĞİNE YÖNELİK EYLEMLER" VURGUSU

Şikayet dilekçesinde, şüphelinin eylemleriyle yalnızca Cumhurbaşkanına suikast ve Anayasayı ihlal suçlarının değil, aynı zamanda devletin bağımsızlığına ve birliğine yönelik suçların da gündeme geldiği ifade edildi.