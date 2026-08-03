"EMRİ FETULLAH GÜLEN VERDİ" İTİRAFI
Dönemin Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı eski Kurmay Albay İlhami Polat, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ü alıkoyan ve okuldaki darbe faaliyetlerini yöneten isimler arasında yer aldı.
Darbe girişiminin ardından hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan İlhami Polat'ın hâkim eşi Suzan Polat, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu.
Örgütün "ablası" aracılığıyla İlhami Polat ile evlendiğini anlatan Suzan Polat, eşinin kendisine ya teslim olacağını ya da firar edeceğini söylediğini belirtti.
Suzan Polat ifadesinde, "İlhami, beni metroya yakın bir taksi durağına bıraktı. Daha sonra kendisini bir daha görmedim." dedi.
Polat, son görüşmelerinde eşinin kendisine "Beni affet." dedikten sonra, "Emir büyük yerden, Fetullah Gülen emir verdi." ifadesini kullandığını söyledi.
RÜTBESİNİ FETÖ ELEBAŞI GÜLEN TAKMIŞTI
Darbe girişimi sırasında GATA'da görev yapan eski Tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp'in generallik rütbesini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in taktığı ortaya çıktı.
Kıralp, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ardından kayıplara karıştı.
SİVİL KIYAFETLE FETÖ'CÜLERE EMİR YAĞDIRDILAR
Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir astsubayıyken darbe girişiminden iki ay önce emekli olan Serhat Pasha ile o dönemde emir astsubaylığı görevini yürüten Şener Doğrugören, 15 Temmuz gecesi sivil kıyafetlerle Genelkurmay Başkanlığına gitti.
İki ismin, Hulusi Akar ile dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın derdest edilmesi ve karargâhın ele geçirilmesinde görev aldığı belirlendi.
Astsubay olmalarına rağmen kendilerinden daha yüksek rütbedeki FETÖ'cülere talimat verdikleri ortaya çıkan Pasha ve Doğrugören, darbe girişiminin bastırılması üzerine firar etti.
WEST POINT MEZUNU FETÖ'CÜ
FETÖ'cü darbe girişiminin İstanbul ayağındaki önemli isimlerden eski Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, kurduğu "Yurtta Sulh Biziz" isimli WhatsApp grubuyla darbeciler arasındaki koordinasyonu sağladı.
İstanbul'daki darbe eylemlerinden sorumlu tutulan Çelebioğlu, 1999 yılında ABD'deki West Point Askerî Akademisinden mezun olan 11'inci Türk askerî personel olmuş ve ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başlamıştı.
YAYINI KESME TALİMATINI VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk canlı yayınına bağlanmasının ardından kanalı ele geçirmeye çalışan darbecilere emri, eski Albay Ahmet Zeki Gerehan verdi.
Gerehan, CNN Türk ve Kanal D binasının boşaltılmasını ve televizyon yayınlarının kesilmesini istedi.
İstanbul Valiliğinin işgal edilmesi için 47'nci Motorlu Piyade Alayındaki askerleri organize eden Gerehan'ın, vatandaşların üzerine ateş açılması yönündeki emirleri komuta zinciri üzerinden alt rütbelilere ilettiği belirlendi.
Gerehan ayrıca dönemin 1'inci Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı gözaltına almaya ve karargâhı tamamen ele geçirmeye teşebbüs etti.