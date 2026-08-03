"EMRİ FETULLAH GÜLEN VERDİ" İTİRAFI

Dönemin Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı eski Kurmay Albay İlhami Polat, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ü alıkoyan ve okuldaki darbe faaliyetlerini yöneten isimler arasında yer aldı.

Darbe girişiminin ardından hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan İlhami Polat'ın hâkim eşi Suzan Polat, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu.

Örgütün "ablası" aracılığıyla İlhami Polat ile evlendiğini anlatan Suzan Polat, eşinin kendisine ya teslim olacağını ya da firar edeceğini söylediğini belirtti.

Suzan Polat ifadesinde, "İlhami, beni metroya yakın bir taksi durağına bıraktı. Daha sonra kendisini bir daha görmedim." dedi.

Polat, son görüşmelerinde eşinin kendisine "Beni affet." dedikten sonra, "Emir büyük yerden, Fetullah Gülen emir verdi." ifadesini kullandığını söyledi.