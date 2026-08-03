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Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var

FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin 10 yıl sonra yakalanmasının ardından gözler, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıktan sonra firar eden eski generaller Ali Kalyoncu, Mehmet Nail Yiğit ve Mehmet Zeki Kıralp ile eski amiraller Mustafa Zeki Uğurlu, Ali Suat Aktürk ve Ayhan Bay’a çevrildi. Firari FETÖ’cülerin darbe gecesi karıştıkları eylemleri ve örgütsel geçmişleri derlendi.

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Muğla'nın Marmaris ilçesine suikast amacıyla giden grubun içerisinde yer alan Burkay Karatepe, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 1

Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanmasının ardından gözler, darbe girişimine karışıp hain kalkışmanın bastırılması üzerine kayıplara karışan diğer FETÖ'cülere çevrildi.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 2

Eski generaller Ali Kalyoncu, Mehmet Nail Yiğit ve Mehmet Zeki Kıralp; eski amiraller Mustafa Zeki Uğurlu, Ali Suat Aktürk ve Ayhan Bay'ın yanı sıra çok sayıda eski albay ve alt rütbeli FETÖ'cü, 15 Temmuz'un ardından firar etti.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 3

SÖZDE ANKARA SIKIYÖNETİM KOMUTAN YARDIMCISI OLDU

FETÖ'cü darbe girişimini yöneten askerlerin içinde yer aldığı sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin üyelerinden eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu, darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 4

Kalyoncu'nun ismi, darbecilerin atama listesinde 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Ankara sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak yer aldı. Kalyoncu'nun darbe girişiminden dört gün önce bazı darbecilerle planlama yaptığı belirlendi.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 5

TANKLARI İŞGALE GÖNDERDİ

Ali Kalyoncu, darbe girişiminin yaşandığı gece kendisi gibi sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan ve görevlendirme listesinde 4'üncü Kolordu Komutanlığına atanan eski Tümgeneral Osman Ünlü ile Eşref Akıncı Kışlası'na gitti.

Kalyoncu ve Ünlü, burada konuşlu 4'üncü Kolordu Komutanlığı ile 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ele geçirdi.

Kalyoncu'nun emriyle eski Yarbay Nuri Büyükyazıcı'nın komutasındaki tanklar Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nı işgale gönderildi. Eski Yarbay Ejder Yıldırım emrindeki tanklarla Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü işgal etmeye çalışırken, eski Yarbay Ertuğrul Terzi ise Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilere desteğe gitti.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 6

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE ANAYASAYI İHLAL SUÇLARINDAN ARANIYOR

Kalyoncu'nun, tankları ve askerî araçları durdurmaya çalışan vatandaşlar için, "Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin." talimatını verdiği belirlendi.

Gerçekleştirilen saldırılarda, aralarında polislerin de bulunduğu 16 kişi şehit olurken 265 kişi yaralandı.

Darbe girişiminin başarısız olması üzerine kaçan Kalyoncu, "anayasal düzeni ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikasta teşebbüs" suçlarının yanı sıra 250 vatandaşın şehit edilmesi ve 2 bin 686 kişinin yaralanmasından sorumlu tutuldu.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 7

66'NCI MEKANİZE PİYADE TUGAYININ KOMUTANIYDI

FETÖ'cü darbe girişiminin İstanbul'daki etkin isimlerinden biri olan eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, 15 Temmuz 2016'da 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yapıyordu.

Yiğit, darbeciler tarafından hazırlanan sözde görevlendirme listesinde İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak gösterildi. Bazı siyasetçilerin derdest edilmesi görevi de Yiğit'e verildi.

Yiğit'in talimatıyla kışladan çıkan tanklar ve zırhlı araçlar Atatürk Havalimanı, Vatan Caddesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Mahmutbey ve Ispartakule gişeleri ile A Haber ve Sabah'ın medya binalarını işgal etmeye çalıştı.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 8

İSTANBUL'DAKİ DARBE EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULDU

Darbe girişiminin başarısız olması üzerine Mehmet Nail Yiğit kayıplara karıştı.

Yiğit, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticiliği ve İstanbul'da meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan sorumlu tutuldu.

Firari FETÖ'cü ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Digiturk, Doğan Medya Center, Casper Plaza, Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşkesi ve TRT Harbiye Radyo Binası'ndaki darbe eylemleriyle ilişkilendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığını hedef alan işgal girişimlerinden de sorumlu tutuldu.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 9

DONANMA KOMUTANINI DERDEST ETTİRDİ, GEMİLERİ DENİZE ÇIKARDI

Darbe gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Kuzey Görev Grup Komutanı olarak görev yapan eski Tuğamiral Ayhan Bay, Gölcük Donanma Komutanlığındaki savaş gemilerine Marmara Denizi'ne açılmaları emrini verdi.

Bay'ın denize açılan savaş gemilerine çevreye top atışı yapılması yönünde usulsüz emirler verdiği ve dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin derdest edilmesini emrettiği belirlendi.

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Ayhan Bay'ın, örgütün sivil "mahrem imamlarıyla" iletişim kurarken "Abdurrahman" kod adını kullandığı ortaya çıktı.

Darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan Bay, İzmit'te karaya çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 10

İZMİR ASKERÎ CASUSLUK KUMPASININ SORUMLULARINDANDI

Darbe girişimi sırasında ABD'de NATO görevi yürüten eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, Türkiye'ye dönmeyerek ABD'ye sığındı.

İzmir'deki askerî casusluk kumpasının faillerinden olduğu belirtilen Uğurlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gizli bilgilerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e gönderilmesine aracılık ettiği belirlendi.

Mustafa Zeki Uğurlu, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından sorumlu tutuldu.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 11

SÖZDE LİSTEDE MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLACAKTI

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetim Daire Başkanı olarak görev yapan eski Tuğamiral Ali Suat Aktürk'ün ismi de cuntacıların hazırladığı sözde atama listesinde yer aldı.

Aktürk'ün, darbe girişiminin başarılı olması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görevlendirilmesinin planlandığı belirlendi.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 12

"EMRİ FETULLAH GÜLEN VERDİ" İTİRAFI

Dönemin Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı eski Kurmay Albay İlhami Polat, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ü alıkoyan ve okuldaki darbe faaliyetlerini yöneten isimler arasında yer aldı.

Darbe girişiminin ardından hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan İlhami Polat'ın hâkim eşi Suzan Polat, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu.

Örgütün "ablası" aracılığıyla İlhami Polat ile evlendiğini anlatan Suzan Polat, eşinin kendisine ya teslim olacağını ya da firar edeceğini söylediğini belirtti.

Suzan Polat ifadesinde, "İlhami, beni metroya yakın bir taksi durağına bıraktı. Daha sonra kendisini bir daha görmedim." dedi.

Polat, son görüşmelerinde eşinin kendisine "Beni affet." dedikten sonra, "Emir büyük yerden, Fetullah Gülen emir verdi." ifadesini kullandığını söyledi.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 13

RÜTBESİNİ FETÖ ELEBAŞI GÜLEN TAKMIŞTI

Darbe girişimi sırasında GATA'da görev yapan eski Tuğgeneral Mehmet Zeki Kıralp'in generallik rütbesini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in taktığı ortaya çıktı.

Kıralp, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ardından kayıplara karıştı.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 14

SİVİL KIYAFETLE FETÖ'CÜLERE EMİR YAĞDIRDILAR

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir astsubayıyken darbe girişiminden iki ay önce emekli olan Serhat Pasha ile o dönemde emir astsubaylığı görevini yürüten Şener Doğrugören, 15 Temmuz gecesi sivil kıyafetlerle Genelkurmay Başkanlığına gitti.

İki ismin, Hulusi Akar ile dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın derdest edilmesi ve karargâhın ele geçirilmesinde görev aldığı belirlendi.

Astsubay olmalarına rağmen kendilerinden daha yüksek rütbedeki FETÖ'cülere talimat verdikleri ortaya çıkan Pasha ve Doğrugören, darbe girişiminin bastırılması üzerine firar etti.

Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından firari darbeciler için çember daraldı! Sırada o hainler var - 15

WEST POINT MEZUNU FETÖ'CÜ

FETÖ'cü darbe girişiminin İstanbul ayağındaki önemli isimlerden eski Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, kurduğu "Yurtta Sulh Biziz" isimli WhatsApp grubuyla darbeciler arasındaki koordinasyonu sağladı.

İstanbul'daki darbe eylemlerinden sorumlu tutulan Çelebioğlu, 1999 yılında ABD'deki West Point Askerî Akademisinden mezun olan 11'inci Türk askerî personel olmuş ve ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başlamıştı.

YAYINI KESME TALİMATINI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk canlı yayınına bağlanmasının ardından kanalı ele geçirmeye çalışan darbecilere emri, eski Albay Ahmet Zeki Gerehan verdi.

Gerehan, CNN Türk ve Kanal D binasının boşaltılmasını ve televizyon yayınlarının kesilmesini istedi.

İstanbul Valiliğinin işgal edilmesi için 47'nci Motorlu Piyade Alayındaki askerleri organize eden Gerehan'ın, vatandaşların üzerine ateş açılması yönündeki emirleri komuta zinciri üzerinden alt rütbelilere ilettiği belirlendi.

Gerehan ayrıca dönemin 1'inci Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı gözaltına almaya ve karargâhı tamamen ele geçirmeye teşebbüs etti.

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