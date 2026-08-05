Çiğli'de General Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen ekibe dahil olduğunu anlatan Karatepe, Seymen'in personeline hitaben, "Aramızda Hizmetten (FETÖ) olmayan var mı?" sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmediğini, burada ordunun yönetime el koyduğu ve görevlerinin, "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götürmek" olduğunun açıkça tebliğ edildiğini söyledi.

16 Temmuz saat 03.00 sıralarında helikopterle Marmaris'e ulaştıklarını, sahil şeridine iniş yaptıklarını belirten Karatepe, konutun yerini tam bilmediklerini, yolda rastladıkları bir taksiciye ve çevredeki insanlara Grand Yazıcı Otel'in yerini sorduklarını belirterek, konuta 50 metre kala üzerlerine ateş açılmasıyla çatışmanın başladığını ve kendisinin de hedef gözetmeksizin ateş açtığını söyledi.

Koruma polisleri derdest edilip ters kelepçelenirken, konutun içerisine bir el bombası atıldığını duyduğunu belirten Karatepe, Zekeriya Kuzu, Şükrü Seymen ve İsmail Yiğit'in içeri girdiğini, ancak Cumhurbaşkanı'nın orada olmadığını anlayınca sinirlenerek koruma polislerini darp ettiklerini anlattı.

Helikopterlerin güvenlik güçlerinin ateşi nedeniyle iniş yapamaması üzerine timin Şükrü Seymen'in emriyle araziye kaçtığını, bir süre arazide tırmandıktan sonra darbenin başarısız olduğunu anladığını belirten Karatepe, Ali Sarıbey ile birlikte gruptan ayrıldığını söyledi. Üzerindeki kamuflajları çıkarıp esnaftan aldığı sivil kıyafetlerle kamufle olduğunu anlatan Karatepe, bankamatikten tüm parasını çekip sarp arazileri kullanarak Muğla yoluna çıktığını, önce bir dolmuşla Muğla merkeze gittiğini, ardından otogara girmeden yol üzerinden otostop çekerek bindiği bir kamyonetle İzmir Bornova'ya kadar kaçmayı başardığını söyledi.

Darbe girişimi başarısız olunca arazide Ali Sarıbey ile yollarını ayıran Karatepe, ailesinin yardımıyla Afyon'a kaçtı. Tam 10 yıl boyunca kendisini çevreye, "Salih Usta" olarak tanıtan firari, geceleri çöp konteynerlerinden hurda toplayarak ve inşaatlarda amelelik yaparak gizlendiğini anlattı. Afyon'da Pakistanlı Agha Waqar vasıtasıyla 3 boyutlu tablolar satarak geçimini sağladığını anlatan Karatepe, yakalanmamak için internetini bile komşularından kaçak kullandığını söyledi. Karatepe'nin yakalanış süreci, 15 Temmuz 2026'da medyadaki yoğun haberleri görüp tanınma korkusuyla ev değiştirmeye çalışmasıyla hızlandı. Üzerinden babasının İstanbul'da yaptırdığı "Tayfun Gezveci" adına düzenlenmiş sahte bir kimlik çıkan Karatepe pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

EMNİYET VE MİT'İN ORTAK OPERASYONU İLE YAKALANDI



İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:



"15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün talimatı doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast girişiminde aktif rol alan ve o tarihten bu yana firari durumda bulunan ihraç Yüzbaşı Burkay KARATEPE, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda 01.08.2026 günü Afyonkarahisar'da gözaltına alınmış olup emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün (05.08.2026) adli mercilere sevk edilmiştir. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; 1998 yılında örgüte dahil olduğunu, sorumlu örgüt abisinden yüz yüze eğitimler aldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasını öğrenerek verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini, gizlilik kurallarına uyup örgütsel emirleri yerine getirdiğini ve bu süreçte örgüt içerisinde "Selim" kod adını kullanmaya başladığını beyan etmiştir. Meslek hayatına geçtikten sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem imama aktardığını, ABD'deki görevi esnasında örgüt elebaşı ile görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini itiraf etmiştir."



AİLESİYLE E-POSTA YOLUYLA HABERLEŞMİŞ

"Şüpheli; darbe girişimi öncesinde İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildiğini, 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımızın konutuna yönelik gerçekleştirilen, koruma polislerimizin hedef alındığı silahlı ve bombalı saldırıda bizzat yer alarak ateş açtığını itiraf etmiştir. Darbe girişiminin başarısız olması üzerine sahte kimlikle "Salih Usta" adını kullanarak 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da gizlendiğini, yakalanmamak adına yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle e-posta üzerinden haberleştiğini beyan etmiştir. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda ankesörlü/ardışık arama kaydının bulunduğu da tespit edilmiştir. Milli iradeye, devletimizin bekasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kasteden terör odaklarına karşı mücadelemiz, firari son örgüt mensubu adalete teslim edilinceye kadar kararlılıkla sürecektir."