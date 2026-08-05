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FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ve Afyon'da saklandığı evde yakalanan, meslekten ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. FETÖ'cü hain Burkay Karatepe, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timin içindeydi. 10 yıl sonra nefes kesen bir operasyonla Afyonkarahisar'da yakalandı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ve itirafçı olan Burkay Karatepe'nin 69 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Suikast gecesini anlatan Karatepe, Çiğli'de General Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen'in ekibe dahil olduğunu açıkladı. Seymen'in personeline hitaben sorduğu, "Aramızda Hizmetten (FETÖ) olmayan var mı?" sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmediğini söyledi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda 1 Ağustos günü gözaltına alınmış olup emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.

FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz" 1

15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timdeki eski Özel Kuvvetler mensubu Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da saklandığı evde yakalandı. Darbeci eski yüzbaşı Burkay Karatepe, soruşturma kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Muğla Emniyet müdürünün yönettiği sorguda ifadesi alındı. Karatepe 4 gün süren sorgusunda etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek tam 69 sayfa ifade verdi. Karatepe, örgüte katıldığı dönemden başlayarak kendisiyle ilgilenen mahrem imamlar ve eylemlere kadar 28 yıllık ihanetin tüm detaylarını anlattı.

FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz" 2

28 YILLIK İHANET İTİRAFI

Sabah Gazetesi'nden Halit Turhan'ın haberine göre, Karatepe'nin FETÖ ile irtibatı 1998 yılında, Eskişehir'de ortaokul son sınıfta okurken sınıf arkadaşları Emre Eyiol ve soyadını hatırlamadığı Emre isimli bir diğer kişi vasıtasıyla başladı. Arkadaşlarının, "derslerinize yardımcı olurlar" diyerek götürdüğü Odunpazarı'ndaki örgüt evinde kendisiyle "Ahmet" kod isimli bir tıp fakültesi öğrencisi ilgilendi. Bu temas askeri lise yıllarında da devam etti. Karatepe, İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde okurken hafta sonları sivil kıyafetler giyerek örgüt evlerine gittiğini, burada terörist elebaşı Fetullah Gülen videoları izletildiğini ve deşifre olmamak için, "ima yoluyla namaz kılmayı" öğrendiğini itiraf etti. Harp Okulu döneminde Ankara'da "Muhammet Baran" isimli mahrem sorumluya teslim edilen Karatepe'ye, örgüt içerisinde bir kod isim belirlemesi söylendi. Karatepe, "Selim" kod ismini seçtiğini ve örgüt içerisinde bu ismi kullandığını belirtti. Tuzla Piyade Okulu'ndayken Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitmek istemesi üzerine, örgütün "Molla" dediği Nadir isimli şahsın kendisini kurmay yapmak istedikleri için vazgeçirmeye çalıştığını, aksi halde "şefkat tokadı" yiyeceğiyle tehdit edildiğini anlattı.

FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz" 3

ÇALINTI SORULAR FLASH BELLEKTE GELDİ

Burkay Karatepe'nin en çarpıcı itiraflarından biri de 2015 yılındaki kurmaylık sınavı süreci oldu. Sınavdan bir ay önce Mamak'ta örgüt tarafından tutulan bir kampa alınan Karatepe, Hasan Hüseyin Altınsoy ve Ümit Burtaçoğlu'na, mahrem sorumlu Muhammet Baran tarafından şifreli bir flash bellek içerisinde soruların verildiğini söyledi. Baran'ın "hepsini doğru yapmayın" talimatı verdiğini belirten Karatepe, sınavda çıkan soruların kendilerine verilenlerle birebir aynı olduğunu ve bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.

FETÖ'CÜ TERÖRİST BURKAY KARATEPE SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ
FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz" 4

KATALOG EVLİLİK! İKİNCİ ADAYLA İMAM NİKAHI

Örgüt hiyerarşisine sadık kalan Karatepe, 2013 yılında "izdivaç abisi" Hami aracılığıyla katalog evliliği yaptı. İlk adayı beğenmeyen Karatepe, Erzurumlu bir "öğrenci ablası" olan ikinci adayı kabul etti. Görüşmeler örgüt tarafından sağlanan "açık hatlar" üzerinden gizlilikle yürütüldü ve 2013 yılında eşinin ailesinin evinde örgüt sorumlularının huzurunda imam nikahı kıyıldı. 2012 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından ABD'ye paraşüt kursuna gönderilen Karatepe, Muhammet Baran'ın talimatıyla Pensilvanya'ya giderek terörist elebaşı Fetullah Gülen ile görüştü. Malikaneye girmeden önce "uydu ile takibi engellemek" amacıyla kılık değiştirmesi istenen Karatepe'ye şapka ve gözlük taktırıldı. Gülen'e hediye olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan aldığı bir bıçağı götüren Karatepe, örgütün "kara kutusu" Cevdet Türkyolu tarafından, "Hediye olarak bunu mu getirdin?" denildiğini anlattı. Görüşme sonunda kendisine Gülen'in kullandığı iddia edilen ancak oldukça yeni duran takke ve tespihler verildi.

FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz" 5

SUİKAST ÖNCESİ GİZLİ TOPLANTILARI ANLATTI

Eski Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin itirafları, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konutuna düzenlenen saldırının hazırlık sürecini, operasyonun detaylarını ve sonrasındaki kaçış güzergahını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. 9 veya 10 Temmuz 2016'da başlayan süreçte Karatepe, alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla İstanbul'daki "sorumlu abi"nin selamıyla Bahçelievler'deki bir eve çağrıldığını belirterek burada yapılan toplantıda Özel Kuvvetler'de görevli birçok ismin FETÖ üyesi olduğunu ilk kez öğrendiğini iddia etti. Şükrü Seymen'in komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceğinin söylendiğini, telefonların alınmaması ve eşler dahil kimseye bilgi verilmemesi talimatı aldıklarını anlatan Karatepe, 15 Temmuz günü rutin eğitimlerin ardından öğleden sonra Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın tüm öğrencileri toplayarak, "bir şeyler olacağını, emirlere uyulmasını" söylediğini iddia etti. Karatepe ekibiyle, sivil kıyafetlerle ve telefonlarını bırakarak askeri havaalanına gittiklerini, burada Binbaşı Şükrü Seymen ile buluştuklarını anlattı. Couger tipi helikopterle Çiğli Askeri Hava Üssü'ne gittiklerini belirten Karatepe, orada MAK ve SAT timleriyle birleştiklerini söyledi.

FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz" 6

"CUMHURBAŞKANINI ALIP GÖTÜRECEĞİZ"

Çiğli'de General Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen ekibe dahil olduğunu anlatan Karatepe, Seymen'in personeline hitaben, "Aramızda Hizmetten (FETÖ) olmayan var mı?" sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmediğini, burada ordunun yönetime el koyduğu ve görevlerinin, "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götürmek" olduğunun açıkça tebliğ edildiğini söyledi.

FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz" 7

MARMARİS BASKINI VE ÇATIŞMA ANI

16 Temmuz saat 03.00 sıralarında helikopterle Marmaris'e ulaştıklarını, sahil şeridine iniş yaptıklarını belirten Karatepe, konutun yerini tam bilmediklerini, yolda rastladıkları bir taksiciye ve çevredeki insanlara Grand Yazıcı Otel'in yerini sorduklarını belirterek, konuta 50 metre kala üzerlerine ateş açılmasıyla çatışmanın başladığını ve kendisinin de hedef gözetmeksizin ateş açtığını söyledi.

FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz" 8

Koruma polisleri derdest edilip ters kelepçelenirken, konutun içerisine bir el bombası atıldığını duyduğunu belirten Karatepe, Zekeriya Kuzu, Şükrü Seymen ve İsmail Yiğit'in içeri girdiğini, ancak Cumhurbaşkanı'nın orada olmadığını anlayınca sinirlenerek koruma polislerini darp ettiklerini anlattı.

FETÖ'CÜ TERÖRİST BURKAY KARATEPE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz" 9

Helikopterlerin güvenlik güçlerinin ateşi nedeniyle iniş yapamaması üzerine timin Şükrü Seymen'in emriyle araziye kaçtığını, bir süre arazide tırmandıktan sonra darbenin başarısız olduğunu anladığını belirten Karatepe, Ali Sarıbey ile birlikte gruptan ayrıldığını söyledi. Üzerindeki kamuflajları çıkarıp esnaftan aldığı sivil kıyafetlerle kamufle olduğunu anlatan Karatepe, bankamatikten tüm parasını çekip sarp arazileri kullanarak Muğla yoluna çıktığını, önce bir dolmuşla Muğla merkeze gittiğini, ardından otogara girmeden yol üzerinden otostop çekerek bindiği bir kamyonetle İzmir Bornova'ya kadar kaçmayı başardığını söyledi.

FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz" 10

10 YILLIK FİRAR! ÇÖPTEN HURDA TOPLAYAN 'SALİH USTA'

Darbe girişimi başarısız olunca arazide Ali Sarıbey ile yollarını ayıran Karatepe, ailesinin yardımıyla Afyon'a kaçtı. Tam 10 yıl boyunca kendisini çevreye, "Salih Usta" olarak tanıtan firari, geceleri çöp konteynerlerinden hurda toplayarak ve inşaatlarda amelelik yaparak gizlendiğini anlattı. Afyon'da Pakistanlı Agha Waqar vasıtasıyla 3 boyutlu tablolar satarak geçimini sağladığını anlatan Karatepe, yakalanmamak için internetini bile komşularından kaçak kullandığını söyledi. Karatepe'nin yakalanış süreci, 15 Temmuz 2026'da medyadaki yoğun haberleri görüp tanınma korkusuyla ev değiştirmeye çalışmasıyla hızlandı. Üzerinden babasının İstanbul'da yaptırdığı "Tayfun Gezveci" adına düzenlenmiş sahte bir kimlik çıkan Karatepe pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz" 11

EMNİYET VE MİT'İN ORTAK OPERASYONU İLE YAKALANDI

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:


"15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün talimatı doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast girişiminde aktif rol alan ve o tarihten bu yana firari durumda bulunan ihraç Yüzbaşı Burkay KARATEPE, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda 01.08.2026 günü Afyonkarahisar'da gözaltına alınmış olup emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün (05.08.2026) adli mercilere sevk edilmiştir. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; 1998 yılında örgüte dahil olduğunu, sorumlu örgüt abisinden yüz yüze eğitimler aldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasını öğrenerek verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini, gizlilik kurallarına uyup örgütsel emirleri yerine getirdiğini ve bu süreçte örgüt içerisinde "Selim" kod adını kullanmaya başladığını beyan etmiştir. Meslek hayatına geçtikten sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem imama aktardığını, ABD'deki görevi esnasında örgüt elebaşı ile görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini itiraf etmiştir."

AİLESİYLE E-POSTA YOLUYLA HABERLEŞMİŞ

"Şüpheli; darbe girişimi öncesinde İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildiğini, 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımızın konutuna yönelik gerçekleştirilen, koruma polislerimizin hedef alındığı silahlı ve bombalı saldırıda bizzat yer alarak ateş açtığını itiraf etmiştir. Darbe girişiminin başarısız olması üzerine sahte kimlikle "Salih Usta" adını kullanarak 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da gizlendiğini, yakalanmamak adına yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle e-posta üzerinden haberleştiğini beyan etmiştir. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda ankesörlü/ardışık arama kaydının bulunduğu da tespit edilmiştir. Milli iradeye, devletimizin bekasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kasteden terör odaklarına karşı mücadelemiz, firari son örgüt mensubu adalete teslim edilinceye kadar kararlılıkla sürecektir."

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