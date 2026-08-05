FETÖ'cü hain Burkay Karatepe itirafçı oldu! Suikast gecesinin detaylarını tek tek anlattı: "Alıp götüreceğiz"
Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ve Afyon'da saklandığı evde yakalanan, meslekten ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. FETÖ'cü hain Burkay Karatepe, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timin içindeydi. 10 yıl sonra nefes kesen bir operasyonla Afyonkarahisar'da yakalandı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ve itirafçı olan Burkay Karatepe'nin 69 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Suikast gecesini anlatan Karatepe, Çiğli'de General Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen'in ekibe dahil olduğunu açıkladı. Seymen'in personeline hitaben sorduğu, "Aramızda Hizmetten (FETÖ) olmayan var mı?" sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmediğini söyledi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda 1 Ağustos günü gözaltına alınmış olup emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.
15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timdeki eski Özel Kuvvetler mensubu Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da saklandığı evde yakalandı. Darbeci eski yüzbaşı Burkay Karatepe, soruşturma kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Muğla Emniyet müdürünün yönettiği sorguda ifadesi alındı. Karatepe 4 gün süren sorgusunda etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek tam 69 sayfa ifade verdi. Karatepe, örgüte katıldığı dönemden başlayarak kendisiyle ilgilenen mahrem imamlar ve eylemlere kadar 28 yıllık ihanetin tüm detaylarını anlattı.
28 YILLIK İHANET İTİRAFI
Sabah Gazetesi'nden Halit Turhan'ın haberine göre, Karatepe'nin FETÖ ile irtibatı 1998 yılında, Eskişehir'de ortaokul son sınıfta okurken sınıf arkadaşları Emre Eyiol ve soyadını hatırlamadığı Emre isimli bir diğer kişi vasıtasıyla başladı. Arkadaşlarının, "derslerinize yardımcı olurlar" diyerek götürdüğü Odunpazarı'ndaki örgüt evinde kendisiyle "Ahmet" kod isimli bir tıp fakültesi öğrencisi ilgilendi. Bu temas askeri lise yıllarında da devam etti. Karatepe, İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde okurken hafta sonları sivil kıyafetler giyerek örgüt evlerine gittiğini, burada terörist elebaşı Fetullah Gülen videoları izletildiğini ve deşifre olmamak için, "ima yoluyla namaz kılmayı" öğrendiğini itiraf etti. Harp Okulu döneminde Ankara'da "Muhammet Baran" isimli mahrem sorumluya teslim edilen Karatepe'ye, örgüt içerisinde bir kod isim belirlemesi söylendi. Karatepe, "Selim" kod ismini seçtiğini ve örgüt içerisinde bu ismi kullandığını belirtti. Tuzla Piyade Okulu'ndayken Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitmek istemesi üzerine, örgütün "Molla" dediği Nadir isimli şahsın kendisini kurmay yapmak istedikleri için vazgeçirmeye çalıştığını, aksi halde "şefkat tokadı" yiyeceğiyle tehdit edildiğini anlattı.
ÇALINTI SORULAR FLASH BELLEKTE GELDİ
Burkay Karatepe'nin en çarpıcı itiraflarından biri de 2015 yılındaki kurmaylık sınavı süreci oldu. Sınavdan bir ay önce Mamak'ta örgüt tarafından tutulan bir kampa alınan Karatepe, Hasan Hüseyin Altınsoy ve Ümit Burtaçoğlu'na, mahrem sorumlu Muhammet Baran tarafından şifreli bir flash bellek içerisinde soruların verildiğini söyledi. Baran'ın "hepsini doğru yapmayın" talimatı verdiğini belirten Karatepe, sınavda çıkan soruların kendilerine verilenlerle birebir aynı olduğunu ve bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.
KATALOG EVLİLİK! İKİNCİ ADAYLA İMAM NİKAHI
Örgüt hiyerarşisine sadık kalan Karatepe, 2013 yılında "izdivaç abisi" Hami aracılığıyla katalog evliliği yaptı. İlk adayı beğenmeyen Karatepe, Erzurumlu bir "öğrenci ablası" olan ikinci adayı kabul etti. Görüşmeler örgüt tarafından sağlanan "açık hatlar" üzerinden gizlilikle yürütüldü ve 2013 yılında eşinin ailesinin evinde örgüt sorumlularının huzurunda imam nikahı kıyıldı. 2012 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından ABD'ye paraşüt kursuna gönderilen Karatepe, Muhammet Baran'ın talimatıyla Pensilvanya'ya giderek terörist elebaşı Fetullah Gülen ile görüştü. Malikaneye girmeden önce "uydu ile takibi engellemek" amacıyla kılık değiştirmesi istenen Karatepe'ye şapka ve gözlük taktırıldı. Gülen'e hediye olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan aldığı bir bıçağı götüren Karatepe, örgütün "kara kutusu" Cevdet Türkyolu tarafından, "Hediye olarak bunu mu getirdin?" denildiğini anlattı. Görüşme sonunda kendisine Gülen'in kullandığı iddia edilen ancak oldukça yeni duran takke ve tespihler verildi.
SUİKAST ÖNCESİ GİZLİ TOPLANTILARI ANLATTI
Eski Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin itirafları, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konutuna düzenlenen saldırının hazırlık sürecini, operasyonun detaylarını ve sonrasındaki kaçış güzergahını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. 9 veya 10 Temmuz 2016'da başlayan süreçte Karatepe, alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla İstanbul'daki "sorumlu abi"nin selamıyla Bahçelievler'deki bir eve çağrıldığını belirterek burada yapılan toplantıda Özel Kuvvetler'de görevli birçok ismin FETÖ üyesi olduğunu ilk kez öğrendiğini iddia etti. Şükrü Seymen'in komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceğinin söylendiğini, telefonların alınmaması ve eşler dahil kimseye bilgi verilmemesi talimatı aldıklarını anlatan Karatepe, 15 Temmuz günü rutin eğitimlerin ardından öğleden sonra Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın tüm öğrencileri toplayarak, "bir şeyler olacağını, emirlere uyulmasını" söylediğini iddia etti. Karatepe ekibiyle, sivil kıyafetlerle ve telefonlarını bırakarak askeri havaalanına gittiklerini, burada Binbaşı Şükrü Seymen ile buluştuklarını anlattı. Couger tipi helikopterle Çiğli Askeri Hava Üssü'ne gittiklerini belirten Karatepe, orada MAK ve SAT timleriyle birleştiklerini söyledi.