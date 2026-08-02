Suikast timinin son firarisi böyle saklanmış! Burkay Karatepe'nin o görüntüleri A Haber'de: Nisan ayında bere ve mont!

Firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yeni görüntüleri ilk kez A Haber'de yayınlandı. (ahaber.com.tr)

BİR TOPLANTIDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yakalanan Karatepe'nin, Afyonkarahisar'da katıldığı bir toplantıda kendini gizlemek için bere taktığı ve sahte kimlikle yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Güvenlik güçlerinin titiz takibiyle ortaya çıkarılan bu detaylar, FETÖ'cü hainlerin nasıl gizlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

O FOTOĞRAFLAR A HABER'DE: MERMERCİLİK VE İNŞAAT İŞLERİ ÜZERİNE ÇALIŞTI

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Güvenlik güçlerinin istihbari çalışmalarıyla firari FETÖ'cünün Afyonkarahisar bölgesinde olduğu zaten değerlendiriliyordu. İlk kez A Haber ekranlarında izleyicilerimizle buluşan fotoğraflarda, firari FETÖ'cünün bir firmada mermercilik ya da inşaat işleri üzerinde çalıştığı istihbari bilgisi ve değerlendirmesi yapılıyor" sözleriyle ilk bilgileri paylaştı.

Almaçayır, Karatepe'nin bir etkinlikteki görüntülerine dikkat çekerek, "2024 yılının Nisan ayındaki bir etkinlikte çekilen görüntüler incelendiğinde, en ön sırada oturan bir kişinin kafasında bere olması ve yüzünü gizlemeye çalışması istihbarat ve TEM şube ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan incelemede bu kişinin suikast timinde bulunan firari eski pilot yüzbaşı olduğu ihtimali ağırlık kazandı" ifadelerini kullandı.