Suikast timinin son firarisi böyle saklanmış! Burkay Karatepe'nin o görüntüleri A Haber'de: Nisan ayında bere ve mont!
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari son üyesi Burkay Karatepe'nin yeni fotoğraflarına A Haber ulaştı. 2024 Nisan'ında katıldığı bir etkinlikte bere ve montla görüntülenen Karatepe'nin, yüzünü gizleyerek tanınmamayı hedeflediği tespit edildi. Karatepe dün (1 Ağustos 2026) düzenlenen operasyon sonucu yakalanmıştı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin firari son üyesi Burkay Karatepe'nin saklandığı hücre evleri ve yeni fotoğrafları ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı.
BİR TOPLANTIDA GÖRÜNTÜLENDİ
Yakalanan Karatepe'nin, Afyonkarahisar'da katıldığı bir toplantıda kendini gizlemek için bere taktığı ve sahte kimlikle yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Güvenlik güçlerinin titiz takibiyle ortaya çıkarılan bu detaylar, FETÖ'cü hainlerin nasıl gizlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
O FOTOĞRAFLAR A HABER'DE: MERMERCİLİK VE İNŞAAT İŞLERİ ÜZERİNE ÇALIŞTI
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Güvenlik güçlerinin istihbari çalışmalarıyla firari FETÖ'cünün Afyonkarahisar bölgesinde olduğu zaten değerlendiriliyordu. İlk kez A Haber ekranlarında izleyicilerimizle buluşan fotoğraflarda, firari FETÖ'cünün bir firmada mermercilik ya da inşaat işleri üzerinde çalıştığı istihbari bilgisi ve değerlendirmesi yapılıyor" sözleriyle ilk bilgileri paylaştı.
Almaçayır, Karatepe'nin bir etkinlikteki görüntülerine dikkat çekerek, "2024 yılının Nisan ayındaki bir etkinlikte çekilen görüntüler incelendiğinde, en ön sırada oturan bir kişinin kafasında bere olması ve yüzünü gizlemeye çalışması istihbarat ve TEM şube ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan incelemede bu kişinin suikast timinde bulunan firari eski pilot yüzbaşı olduğu ihtimali ağırlık kazandı" ifadelerini kullandı.
KENDİNİ KAMUFLA ETMEK İÇİN BERE TAKTI
Haberin detaylarında şüphelinin fiziksel görünümündeki değişiklikler ve saklanma yöntemleri de yer aldı. Ramazan Almaçayır, "Fotoğraf zaten ilk etapta yapılan incelemede benziyor. Ancak şüpheleri güçlendiren en önemli konu, Nisan ayı gibi sıcaklıkların yükselmeye başladığı bir dönemde, diğer katılımcıların hiçbirinde olmamasına rağmen bu kişinin bere ve montla kendini kamufle etmeye çalışmasıdır. Bereyi neredeyse gözlerini kapatacak şekilde takarak tanınmamayı hedeflemiş" dedi.
TELEFON DETAYI
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Dün ele geçirilen materyallerde tuşlu telefon bilgisi vardı ancak kişisel olarak kullandığı telefon da yine ele geçirilen dijital materyaller arasındaydı. Buradaki etkinlikte elindeki telefonla belki de bir kayıt alıyor veya fotoğraf çekiyordu" açıklamasında bulundu.
Almaçayır ayrıca, "Üzerinden bir sahte kimlik çıkmıştı, bu kimliği nasıl ele geçirdiğiyle ilgili çalışmalar hem Afyonkarahisar Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde devam ediyor. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir FETÖ mensubunun cezasız kalmayacağı mesajı bu operasyonla bir kez daha netleşmiş oldu" ifadelerini kullandı.