15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen firari FETÖ'cü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 10 yıl boyunca kardeşinin saklanmasına, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kaçış planlarına destek veren ablası Ayşe Alanur Karatepe gözaltına alındı.

Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast girişimindeki timde yer alan firari FETÖ'cü ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin 10 yıldır kaçmasına yardımcı olan ablası Ayşe Alanur Karatepe, kardeşinin yakalandığını öğrenince Muğla'ya geldi. Şahıs, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü'nün talimatıyla gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, "Firari örgüt üyesinin gizlenmesine, iaşesine ve firar girişimlerine bilerek ve isteyerek yardım eden şahıslara karşı adli süreç tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir" ifadelerini kullanarak devletin kararlı duruşunu sergiledi.

HAİN MAİL HABERLEŞMESİ DEŞİFRE EDİLDİ

Güvenlik birimlerinin yaptığı derinlemesine incelemede, hainlerin kirli haberleşme yöntemleri de gün yüzüne çıkarıldı. Şüpheli Ayşe Alanur Karatepe'nin, FETÖ'nün gizli haberleşme taktiklerinden biri olan "e-posta taslağı üzerinden haberleşme" yöntemini kullandığı ve bu sanal hücre üzerinden firari kardeşiyle irtibat kurduğu belirlendi.

Bu sinsi yöntemle kardeşinin yiyecek teminini gerçekleştiren, sağlık sorunlarıyla ilgilenen, maddi destek sağlayan ve onu yurt dışına kaçırmak için planlar yapan hain ablanın, 10 yıllık firar sürecinin baş mimarı olduğu saptandı.

OTEL ODASINDA VE ARACINDA ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan Ayşe Alanur Karatepe'nin saklandığı otel odası, kullandığı araç ve Eskişehir'deki ikamet adresi adeta abluka altına alındı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinde, terör örgütü FETÖ ile irtibatını ve kaçış planlarını kanıtlayan çok sayıda dijital materyale ve belgeye el konuldu. Ele geçirilen delillerin, hain darbe gecesinden bu yana karanlıkta kalan birçok firar halkasını aydınlatacağı belirtildi.