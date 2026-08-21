Arif Ahmet Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

Süleymancılar Cemaati'nin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun daha önce "kayıt yok" dediği otopsi kamera görüntüleri arşivden çıkarılarak savcılığa teslim edilirken, naaştan alınan yeni örneklerle zehirlenme ve boğulma iddiaları incelemeye alındı.

Süleymancılar Cemaati'nin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ani ve şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında, feth-i kabir işleminin yapıldığı saatlerde kritik bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Şubat ve 1 Haziran 2026 tarihlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi anına ait kamera kayıtlarını talep etmiş, ancak ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi resmi yazıyla ellerinde böyle bir kayıt bulunmadığını bildirmişti.

Ancak mezarın açıldığı 19 Ağustos günü savcılığa ulaşan ve ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili tarafından 18 Ağustos'ta imzalanan yeni resmi yazı, sürecin seyrini değiştirdi.

Yazıda, Denizolgun'un otopsi sırasında kaydedilen video görüntülerine ulaşıldığı belirtildi. Daha önce "yok" denilen videoların, fiziki ve elektronik arşivde yapılan inceleme ile bulunarak savcılığa teslim edilmesi, delil karartma çabalarının boşa çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.