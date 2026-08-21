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Arif Ahmet Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süleymancılar Cemaati'nin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun daha önce "kayıt yok" dediği otopsi kamera görüntüleri arşivden çıkarılarak savcılığa teslim edilirken, naaştan alınan yeni örneklerle zehirlenme ve boğulma iddiaları incelemeye alındı.

Arif Ahmet Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı 1

Süleymancılar Cemaati'nin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ani ve şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında, feth-i kabir işleminin yapıldığı saatlerde kritik bir gelişme yaşandı.

Arif Ahmet Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı 2

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Şubat ve 1 Haziran 2026 tarihlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi anına ait kamera kayıtlarını talep etmiş, ancak ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi resmi yazıyla ellerinde böyle bir kayıt bulunmadığını bildirmişti.

Arif Ahmet Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı 3

Ancak mezarın açıldığı 19 Ağustos günü savcılığa ulaşan ve ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili tarafından 18 Ağustos'ta imzalanan yeni resmi yazı, sürecin seyrini değiştirdi.

Arif Ahmet Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı 4

Yazıda, Denizolgun'un otopsi sırasında kaydedilen video görüntülerine ulaşıldığı belirtildi. Daha önce "yok" denilen videoların, fiziki ve elektronik arşivde yapılan inceleme ile bulunarak savcılığa teslim edilmesi, delil karartma çabalarının boşa çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

Arif Ahmet Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı 5

Öte yandan, alınan örnekler işlemlerin tamamlanmasının ardından Denizolgun'un kabrine yeniden konuldu.

Arif Ahmet Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı 6

ZEHİR VE BOĞMA İZİ ARANIYOR
Sabah'ın haberine göre 8 Eylül 2016 tarihli ilk otopsi raporunda, Denizolgun'un ceset çürüme sıvısında normal değerlerin çok üzerinde baryum, arsenik, kadmiyum, nikel ve civa gibi ağır toksik metaller saptanmıştı.

Arif Ahmet Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı 7

Naaştan alınan yeni kemik, saç ve doku örnekleriyle maktulün zehirlenip zehirlenmediği kesinleşecek. Maktulün boğularak öldürülüp öldürülmediği de incelenecek.

Arif Ahmet Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra ortaya çıktı 8
Denizolgunun mezarından çıkarılan deliller nasıl incelenecek? DENİZOLGUN'UN MEZARINDAN ÇIKARILAN DELİLLER NASIL İNCELENECEK?
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