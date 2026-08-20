Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki

Çocuk psikolojisinin her aile tarafından yeterince bilinmediğini belirten bir vatandaş, "Çocuk psikolojisini bütün aileler bilmiyor. Doğru bildikleri şeyleri yanlış aktarıyorlar, yanlış bildikleri şeyleri de doğru aktarıyorlar." diye konuştu.

Bir vatandaş, bu tür görüntülerin çocuklarda ilerleyen dönemlerde kaybetme korkusuna yol açabileceğini belirterek, "İlerleyen zamanlarda bunun çocuğun karşısına çıkacağını düşünüyorum. 'Ya kaybedersem?' korkusu oluşabilir. Bunları, hele ki etkileşim adı altında çocuklara yüklemek çok yanlış. Bunlara bir sınırlama da getirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bir başka vatandaş da akımın pedagojik açıdan doğru olmadığını belirterek, "Sonuçta travmaları tetikleyebilir. İzlediğim videodaki çocuklar, ileride hatırlayacak yaştalar. Bu nedenle doğru olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Çocukların psikolojisinin gereksiz yere olumsuz etkilenmemesi gerektiğini söyleyen bir vatandaş, "Gereksiz yere çocukların psikolojisini bozmaktan başka bir şey değil. Hiç doğru bulmuyorum. Sosyal medya, kusura bakmasınlar ama çok sayıda çocuğu olumsuz etkiledi." diye konuştu.