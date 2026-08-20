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Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir akım gündemde. Ebeveynler, çocuklarının yanında bayılmış gibi yaparak o an yaşananları kameraya kaydediyor. Çocukların yaşadığı endişe ve korku, görüntülere de yansıyor. Peki bu akım masum bir şaka mı, yoksa çocukların duygularını olumsuz etkileyebilecek bir davranış mı? İşte vatandaşların A Haber mikrofonlarına verdikleri yanıtlar…

Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki 1

Dijital dünyada her geçen gün yeni bir sosyal medya akımı ortaya çıkarken, bu kez çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebilecek görüntüler gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN AKIM
Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki 2

Ebeveynlerin, çocuklarının önünde aniden bayılmış gibi yaparak bu anları kameraya kaydettiği görüntüler büyük tepki çekti. Çocukların yaşadığı korku ve çaresizlik saniye saniye kameralara yansırken, A Haber ekibi söz konusu akımı vatandaşlara sordu.

Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki 3

Vatandaşlar, çocukların korkutularak sosyal medya için görüntülenmesinin doğru olmadığını belirterek, bu tür davranışların çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki 4

Bir vatandaş, bu tür şakaların çocuklarda güvensizlik duygusunu artırabileceğini belirterek, "Sürekli bir korku hâlinde, 'Anneme, babama bir şey olacak mı?' diye düşünür." dedi.

Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki 5

Bir başka vatandaş ise sosyal medyadaki beğenilerin geçici olduğunu vurgulayarak, "Sosyal medyada beğeni dönemi geçer ama çocukların bir ömür boyu fiziksel ya da duygusal olarak yıpranmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki 6

Çocuk psikolojisinin her aile tarafından yeterince bilinmediğini belirten bir vatandaş, "Çocuk psikolojisini bütün aileler bilmiyor. Doğru bildikleri şeyleri yanlış aktarıyorlar, yanlış bildikleri şeyleri de doğru aktarıyorlar." diye konuştu.

Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki 7

Bir vatandaş, bu tür görüntülerin çocuklarda ilerleyen dönemlerde kaybetme korkusuna yol açabileceğini belirterek, "İlerleyen zamanlarda bunun çocuğun karşısına çıkacağını düşünüyorum. 'Ya kaybedersem?' korkusu oluşabilir. Bunları, hele ki etkileşim adı altında çocuklara yüklemek çok yanlış. Bunlara bir sınırlama da getirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki 8

Bir başka vatandaş da akımın pedagojik açıdan doğru olmadığını belirterek, "Sonuçta travmaları tetikleyebilir. İzlediğim videodaki çocuklar, ileride hatırlayacak yaştalar. Bu nedenle doğru olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki 9

Çocukların psikolojisinin gereksiz yere olumsuz etkilenmemesi gerektiğini söyleyen bir vatandaş, "Gereksiz yere çocukların psikolojisini bozmaktan başka bir şey değil. Hiç doğru bulmuyorum. Sosyal medya, kusura bakmasınlar ama çok sayıda çocuğu olumsuz etkiledi." diye konuştu.

Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki 10

Bir vatandaş, çocukların yaşadığı korkunun yanı sıra ebeveynlerin beğeni uğruna bu tür içerikler üretmesini de eleştirerek, "Sadece çocukların yaşadığı korkunun oluşturabileceği travmalar üzerinden bile çok şey söylenebilir. Ancak burada ailenin de ne kadar çaresiz olduğu ve beğeni peşinde koştuğu gözle görülüyor. Bu durum, çocukları kaygılı büyütmeye neden olabilir." dedi.

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