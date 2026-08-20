Sosyal medyada tepki çeken akım! Çocukların korkusunu etkileşime kurban ettiler! Vatandaşlardan A Haber'de sert tepki
Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir akım gündemde. Ebeveynler, çocuklarının yanında bayılmış gibi yaparak o an yaşananları kameraya kaydediyor. Çocukların yaşadığı endişe ve korku, görüntülere de yansıyor. Peki bu akım masum bir şaka mı, yoksa çocukların duygularını olumsuz etkileyebilecek bir davranış mı? İşte vatandaşların A Haber mikrofonlarına verdikleri yanıtlar…
Dijital dünyada her geçen gün yeni bir sosyal medya akımı ortaya çıkarken, bu kez çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebilecek görüntüler gündeme geldi.
Ebeveynlerin, çocuklarının önünde aniden bayılmış gibi yaparak bu anları kameraya kaydettiği görüntüler büyük tepki çekti. Çocukların yaşadığı korku ve çaresizlik saniye saniye kameralara yansırken, A Haber ekibi söz konusu akımı vatandaşlara sordu.
Vatandaşlar, çocukların korkutularak sosyal medya için görüntülenmesinin doğru olmadığını belirterek, bu tür davranışların çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.
Bir vatandaş, bu tür şakaların çocuklarda güvensizlik duygusunu artırabileceğini belirterek, "Sürekli bir korku hâlinde, 'Anneme, babama bir şey olacak mı?' diye düşünür." dedi.
Bir başka vatandaş ise sosyal medyadaki beğenilerin geçici olduğunu vurgulayarak, "Sosyal medyada beğeni dönemi geçer ama çocukların bir ömür boyu fiziksel ya da duygusal olarak yıpranmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.