Alihan Kuriş'in miras oyunu! "Arden Gıda"daki tasfiye planı bozuldu

Denizolgun'un iki yasal varisinden biri olan Mehmet Beyazıt Denizolgun'u şirketten tasfiye etmeye yönelik girişim, yargıdan döndü.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Alihan Kuriş'in, Süleymancılar cemaatinin önceki lideri ve 7 Eylül 2016'da hayatını kaybeden dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un yüzde 90 hissedarı olduğu Arden Gıda şirketini, miras ve veraset hukukuna aykırı olarak ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Süleymancılar Cemaatine 2000-2016 yılları arasında liderlik yapan Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Denizolgun'un bekar olması nedeniyle tüm mal varlığı, iki yasal varisi olan erkek kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile kız kardeşi Ayşe Gülderen Kuriş'e kaldı.

ALİHAN KURİŞ'İN ARDEN GIDA'YI ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ

Arif Ahmet Denizolgun'un sahibi olduğu şirketlerden biri de Arden Gıda'ydı. 2004 yılında kurulan ve 7 milyon 450 bin lira sermayesi bulunan Arden Gıda'nın yüzde 90 hissesi Arif Ahmet Denizolgun'a, yüzde 5 hissesi Alihan Kuriş'e, yüzde 5 hissesi ise Hilmi Tuna Kuriş'e aitti.