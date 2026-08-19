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Alihan Kuriş'in miras oyunu! "Arden Gıda"daki tasfiye planı bozuldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alihan Kuriş'in miras oyunu! "Arden Gıda"daki tasfiye planı bozuldu

“Alihan Kuriş Suç Örgütü” lideri Alihan Kuriş’in, 2016 yılında hayatını kaybeden dayısı Arif Ahmet Denizolgun’dan miras kalan Arden Gıda şirketini, veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Denizolgun’un iki yasal varisinden biri olan Mehmet Beyazıt Denizolgun’u şirketten tasfiye etmeye yönelik girişim, yargıdan döndü.

"Alihan Kuriş Suç Örgütü" lideri Alihan Kuriş'in, 2016 yılında hayatını kaybeden dayısı Arif Ahmet Denizolgun'dan miras kalan Arden Gıda şirketini, veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Denizolgun'un iki yasal varisinden biri olan Mehmet Beyazıt Denizolgun'u şirketten tasfiye etmeye yönelik girişim, yargıdan döndü.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Alihan Kuriş'in, Süleymancılar cemaatinin önceki lideri ve 7 Eylül 2016'da hayatını kaybeden dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un yüzde 90 hissedarı olduğu Arden Gıda şirketini, miras ve veraset hukukuna aykırı olarak ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Süleymancılar Cemaatine 2000-2016 yılları arasında liderlik yapan Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Denizolgun'un bekar olması nedeniyle tüm mal varlığı, iki yasal varisi olan erkek kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile kız kardeşi Ayşe Gülderen Kuriş'e kaldı.

ALİHAN KURİŞ'İN ARDEN GIDA'YI ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ

Arif Ahmet Denizolgun'un sahibi olduğu şirketlerden biri de Arden Gıda'ydı. 2004 yılında kurulan ve 7 milyon 450 bin lira sermayesi bulunan Arden Gıda'nın yüzde 90 hissesi Arif Ahmet Denizolgun'a, yüzde 5 hissesi Alihan Kuriş'e, yüzde 5 hissesi ise Hilmi Tuna Kuriş'e aitti.

Alihan Kuriş'in miras oyunu! "Arden Gıda"daki tasfiye planı bozuldu - 1

Arif Ahmet Denizolgun'un vefatının ardından Arden Gıda'daki yüzde 90 hissenin yasal varisleri Mehmet Beyazıt Denizolgun ve Ayşe Gülderen Kuriş'e devredilmesi gerekiyordu.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

Ancak Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in, 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda'nın genel merkezinde gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında, şirketin yüzde 45 hissesinin anneleri Ayşe Gülderen Kuriş'e devredilmesine, Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesi gereken diğer yüzde 45 hissenin ise 500 bin TL karşılığında kendisinden satın alınarak Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş arasında eşit şekilde paylaştırılmasına karar verildi.

ALT MAHKEMENİN KARARI İSTİNAFTA BOZULDU

Bu şekilde Arden Gıda'dan tasfiye edilen yasal varis Mehmet Beyazıt Denizolgun, konuyu yargıya taşıdı.

Alihan Kuriş'in miras oyunu! "Arden Gıda"daki tasfiye planı bozuldu - 2

Yaklaşık 2 yıl süren yargılamanın ardından İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018 yılında davacı Mehmet Beyazıt Denizolgun'un şirketin 1 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısına itiraz etmeden yargıya başvurması gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Mehmet Beyazıt Denizolgun, kararı üst mahkemeye taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi dosyayı yeniden inceledi. Mahkeme, 8 Ekim 2020 tarihinde birinci derece mahkemesinin kararını bozdu.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda merkezinde Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş tarafından gerçekleştirilen toplantıyı hükümsüz sayan mahkeme, Arden Gıda şirketinin yüzde 45 hissesinin yasal varis Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesine hükmetti.

Alihan Kuriş'in miras oyunu! "Arden Gıda"daki tasfiye planı bozuldu - 3

ALİHAN KURİŞ ARDEN GIDA'DAN AYRILDI

Arden Gıda'nın yüzde 45 hissesinin mahkeme kararıyla Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesinin ardından Alihan Kuriş, 13 Temmuz 2021 tarihinde Arden Gıda'daki yüzde 5 hissesini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Adem Yüksel'e devrederek şirketten resmiyette ayrıldı.

28 Aralık 2022 tarihinde ise Ayşe Gülderen Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş, Arden Gıda şirketindeki hisselerini Yusuf Bulut'a devrederek şirketten ayrıldı.

Bugün Arden Gıda şirketinin yüzde 53 hissesi Yusuf Bulut'a, yüzde 45 hissesi Mehmet Beyazıt Denizolgun'a, yüzde 2 hissesi ise Adem Yüksel'e ait olarak görülüyor.

Alihan Kuriş'e yönelik operasyonun ardından Arden Gıda şirketine de kayyım atandı.

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