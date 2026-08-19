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Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullandığı ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullandığı ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in teknik takipten kaçmak için uyguladığı gizlilik yöntemleri deşifre edildi. Kuriş'in, hisselerine tedbir konulan Göknur Gıda çalışanının üzerine kayıtlı GSM hattını kullandığı ve adli makamlara gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yaptığı titiz incelemelerde, örgüt lideri Alihan Kuriş'in güvenlik güçlerinin teknik ve fiziki takibinden kaçabilmek amacıyla yoğun gizlilik tedbirleri uyguladığı belirlendi.

Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullandığı ortaya çıktı - 1

TEDBİR KONULAN ŞİRKETİN ÇALIŞANI ÜZERİNE HAT AÇTIRMIŞ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Alihan Kuriş'in iletişim trafiğini gizlemek için kullandığı yöntemin ayrıntıları netleşti:

Çalışan Adına Kayıtlı Hat: Kuriş'in, daha önce yüzde 13,43'lük hissesine mahkemece ihtiyati tedbir kararı konulan Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı olarak çalışan A.K. isimli şahıs üzerine kayıtlı 0532... ile başlayan GSM hattını fiilen kullandığı belirlendi.

Gizlilik Tedbiri: Örgüt elebaşının tüm kritik irtibatlarını kendi adına olmayan bu numara üzerinden yürüttüğü kaydedildi.

Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullandığı ortaya çıktı - 2

EMNİYET VE SAVCILIKTA GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Kuriş'in deşifre edilen telefon trafiğine ilişkin adli süreçte gerçeği gizlemeye çalıştığı da dosyaya girdi.

Yapılan incelemelerde, Alihan Kuriş'in emniyet ve savcılık aşamasındaki resmi ifadelerinde söz konusu hattın kullanımı ve irtibatlarına dair gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğu tespit edildi.

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