Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yaptığı titiz incelemelerde, örgüt lideri Alihan Kuriş'in güvenlik güçlerinin teknik ve fiziki takibinden kaçabilmek amacıyla yoğun gizlilik tedbirleri uyguladığı belirlendi.

TEDBİR KONULAN ŞİRKETİN ÇALIŞANI ÜZERİNE HAT AÇTIRMIŞ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Alihan Kuriş'in iletişim trafiğini gizlemek için kullandığı yöntemin ayrıntıları netleşti:

Çalışan Adına Kayıtlı Hat: Kuriş'in, daha önce yüzde 13,43'lük hissesine mahkemece ihtiyati tedbir kararı konulan Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı olarak çalışan A.K. isimli şahıs üzerine kayıtlı 0532... ile başlayan GSM hattını fiilen kullandığı belirlendi.

Gizlilik Tedbiri: Örgüt elebaşının tüm kritik irtibatlarını kendi adına olmayan bu numara üzerinden yürüttüğü kaydedildi.