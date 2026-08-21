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Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği ve bugüne kadar 27'si hizmete giren şehir hastaneleri projesinde yeni hedefler belirlendi. Yaklaşık 100 milyar liralık bütçe ayrılan sağlık hamlesiyle, 24 bini aşkın yatak kapasiteli 20 yeni şehir hastanesi daha vatandaşın hizmetine sunulacak.

Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği, 27'ye ulaşan şehir hastanelerinin sayısı artıyor. 2025 Yılı Yatırım Programı'na göre, Sağlık Bakanlığının devam eden projelerine 99 milyar 605 milyon lira tahsis edildi.

Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor 2

16 bin yataklı 13 şehir hastanesinin inşaatı da birer birer yükseliyor. Buna ilave olarak 7 şehir hastanesinin ise proje çalışmaları sürüyor. Türkiye, inşa süreçleri tamamlandığında, 24 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak.

Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor 3

Ordu Şehir Hastanesi eylülde açılacak. 12 hastanenin inşaat aşaması ise sürüyor. Bunlar, Trabzon, Şanlıurfa, Samsun, Rize, Mardin, Diyarbakır, Van, Bursa, Sakarya, Kahramanmaraş, İstanbul Sancaktepe, Denizli Şehir Hastanesi.

Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor 4

İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi; 4 bin yataklı 1 milyon metrekare ile Avrupa'nın en büyük hastanelerinden sayılacak. Mardin Şehir Hastanesi, modern donanımı ve 33 ameliyathanesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli sağlık merkezi konumuna erişecek.

Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor 5

Denizli Şehir Hastanesi, 1400 yatak kapasitesi, modern altyapısıyla Ege bölgesinde sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak. Trabzon Şehir Hastanesi, 900 yatak, 280 yoğun bakım yatağı ve 404 polikliniğiyle bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunacak.

Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor 6

Diyarbakır Şehir Hastanesi, bin yatak ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa ediliyor. Rize Şehir Hastanesi, 800 yatak ve modern altyapısı, geniş kapalı alanıyla Karadeniz bölgesinin sağlık merkezinde yer alacak.

Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor 7

İLKİ MERSİN'DE AÇILDI
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat 2017'de faaliyete başladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ise 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alanı ile dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi.

Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor 8

Her hastaya 1 oda anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.

Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor 9

Sismik deprem izolatörleri ile inşa edilen, zorlu sağlık şartlarına göre tasarlanarak hizmete giren şehir hastaneleri, afet durumlarında da sağlık üssü görevi görüyor. Şehir hastaneleri hızlı sağlık hizmeti, konforlu yapısıyla vatandaşın öncelikli tercihi oluyor.

Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor 10

AFET VE SALGINLARDA SİGORTA
Şehir hastaneleri pandemi döneminde de yoğun hizmet verdi. Sağlık çalışanları ailelerini unutup insanlara hizmet etti. Hastaneler "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de yaralılara şifa dağıttı. Depremzedeler helikopter ve uçak ambulanslar ile çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor 11

SAĞLIK ZİNCİRİNE 7 DEV HALKA DAHA
Proje aşamasındaki 7 il arasında ise İzmir, Tokat, Konya, Muğla, İstanbul'da Süreyyapaşa, Hatay ve Aydın Şehir Hastanesi bulunuyor. Hatay Şehir Hastanesi ve Muğla Şehir Hastanesi, Türkiye'nin sağlık altyapısında stratejik rol oynayacak. Bu projelerin planlama süreçleri devam ediyor.

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