Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor

Diyarbakır Şehir Hastanesi, bin yatak ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa ediliyor. Rize Şehir Hastanesi, 800 yatak ve modern altyapısı, geniş kapalı alanıyla Karadeniz bölgesinin sağlık merkezinde yer alacak.

İLKİ MERSİN'DE AÇILDI

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat 2017'de faaliyete başladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ise 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alanı ile dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi.

Her hastaya 1 oda anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.

Sismik deprem izolatörleri ile inşa edilen, zorlu sağlık şartlarına göre tasarlanarak hizmete giren şehir hastaneleri, afet durumlarında da sağlık üssü görevi görüyor. Şehir hastaneleri hızlı sağlık hizmeti, konforlu yapısıyla vatandaşın öncelikli tercihi oluyor.

AFET VE SALGINLARDA SİGORTA

Şehir hastaneleri pandemi döneminde de yoğun hizmet verdi. Sağlık çalışanları ailelerini unutup insanlara hizmet etti. Hastaneler "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de yaralılara şifa dağıttı. Depremzedeler helikopter ve uçak ambulanslar ile çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.