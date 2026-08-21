Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği ve bugüne kadar 27'si hizmete giren şehir hastaneleri projesinde yeni hedefler belirlendi. Yaklaşık 100 milyar liralık bütçe ayrılan sağlık hamlesiyle, 24 bini aşkın yatak kapasiteli 20 yeni şehir hastanesi daha vatandaşın hizmetine sunulacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği, 27'ye ulaşan şehir hastanelerinin sayısı artıyor. 2025 Yılı Yatırım Programı'na göre, Sağlık Bakanlığının devam eden projelerine 99 milyar 605 milyon lira tahsis edildi.
16 bin yataklı 13 şehir hastanesinin inşaatı da birer birer yükseliyor. Buna ilave olarak 7 şehir hastanesinin ise proje çalışmaları sürüyor. Türkiye, inşa süreçleri tamamlandığında, 24 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak.
Ordu Şehir Hastanesi eylülde açılacak. 12 hastanenin inşaat aşaması ise sürüyor. Bunlar, Trabzon, Şanlıurfa, Samsun, Rize, Mardin, Diyarbakır, Van, Bursa, Sakarya, Kahramanmaraş, İstanbul Sancaktepe, Denizli Şehir Hastanesi.
İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi; 4 bin yataklı 1 milyon metrekare ile Avrupa'nın en büyük hastanelerinden sayılacak. Mardin Şehir Hastanesi, modern donanımı ve 33 ameliyathanesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli sağlık merkezi konumuna erişecek.
Denizli Şehir Hastanesi, 1400 yatak kapasitesi, modern altyapısıyla Ege bölgesinde sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak. Trabzon Şehir Hastanesi, 900 yatak, 280 yoğun bakım yatağı ve 404 polikliniğiyle bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunacak.