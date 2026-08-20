Kuriş dayısının öldürüleceğini biliyordu! Denizolgun dosyası sil baştan! Boğazda dikkat çeken morluk ve FETÖ'cü doktor

ÜRPERTİCİ İDDİALAR DOSYADA Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Rüstem Şahin, soruşturmanın tüm seyrini değiştirdi. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın ailesine ve cemaate çocukluğundan beri bağlı olduğunu belirten tanık Rüstem Şahin, cemaatin mevcut lideri Alihan Kuriş hakkında ürpertici iddialarda bulundu.

"DAYISININ ÖLDÜRÜLECEĞİNDEN HABERİ VARDI"



Rüstem Şahin'in ifadesine göre, olay günü Alihan Kuriş'in yanında bulunan cemaat mensubu Yunus K., Kuriş'e gelen bir telefona tanıklık etti. Telefonda konuşan Alihan Kuriş, telefonu kapattıktan hemen sonra yanındakilere dönerek henüz olay kimse tarafından bilinmiyorken "dayımı öldürdüler" dedi.

Kuriş, Yunus K.'yı acilen Beykoz'daki çiftliğe cenazenin başına gönderirken, kendisi başka kişilerle buluşmaya gitti. Yunus K. çiftlikte cenazeyi beklerken, Alihan Kuriş cemaat dışından bir grupla cenazenin olduğu yere gelip Yunus K.'yı binadan dışarı çıkardı.



Şahin ifadesinde ayrıca "Alihan Kuriş'in dayısının öldürüleceğinden kesinlikle haberi vardı. Ahmet Arif Denizolgun, 2016 yılında Beykoz'da at çiftliğinde öldürüldü, öldürüldü diyorum çünkü bu olay yaşanmadan önce Alihan Kuriş'in arkadaşı Doktor H.R.T. arkadaşı İsmail Ü.'ye Alihan Kuriş'in kendisini cemaatin başına getireceklerini, kendisinin altyapısı yok diye dert yandığını da anlatmış" dedi.