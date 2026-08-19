Kuriş soruşturması: Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir kararı! Sır ölümün arkasında FETÖ'nün izi mi var?

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma sürerken, 2016 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aile fertlerinin başvurusu üzerine Denizolgun'un mezarının yeniden açılacağı belirtildi. Ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile Fatih Süleyman Denizolgun'un yaptığı başvuruda, ölümün tüm yönleriyle araştırılması istendi.

36 SAATLİK SIR DOSYADA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilgi notunda, Denizolgun'un çalışanı Rufat Kadyrow'un ifadesine yer verildi. Kadyrow, patronunun ölümünden önce Beykoz Çavuşbaşı'ndaki çiftliğe gittiğini, 7 Eylül 2016 günü saat 07.00 sıralarında Denizolgun'un çiftlikte olup olmadığını sorduğunu belirtti. Kadyrow, saat 15.00 sıralarında evden ayrılmasını beklediği Denizolgun'u yaklaşık 28 saat boyunca görmeyince şüphelenerek üst kata çıktığını ve eski bakanı kanepede hareketsiz halde bulduğunu ifade etti.

Savcılık dosyasına, Kadyrow'un ifadesinde geçen Denizolgun'un şoförü Murat'ın, eski bakanın çiftlikten ayrılmasının beklendiği saatten yaklaşık 2 saat önce çiftlikten ayrıldığı bilgisi de yansıdı. Savcılığın, olayın zamanlamasına ilişkin tüm ayrıntıların birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiği ve söz konusu 36 saatlik süreçte neler yaşandığına ilişkin şüphelerin bulunduğunu belirtildi.

Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek gelişmelerin ortaya çıkmasının ardından akıllara "Denizolgun öldü mü, öldürüldü mü?" sorusunu gündeme getirirken, merhum bakanın ölümündeki FETÖ şüphesini de beraberinde getirdi. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ile Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç soruşturmadaki gelişmeleri değerlendirdi.

"KÖPÜK VE KAN TOKSİK BELİRTİ OLABİLİR"

Ölüm anındaki bulguları değerlendiren Dr. Eray Güçlüer, polis tutanaklarında Denizolgun'un ağzından kabarcıklı ve yoğun kan geldiğine ilişkin tespit bulunduğu belirterek "Denizolgun ölmek üzereyken, hatta öldükten sonra yani ağzından kan ve köpük geliyor ve boyun taraflarında da iz var, morluklar var" diyerek durumun şüpheli doğasına dikkat çekti.

Adli Bilimler Uzmanı kimliğiyle bilimsel süreci anlatan Güçlüer, "5 ila 10 yıl içerisinde bedendeki çürüme gerçekleşir ve kemikleşme dediğimiz, iskeletleşme dediğimiz bir safhaya geçer. Eğer durum böyleyse, ölme esnasında kan ve köpük geliyorsa bu bir toksik belirti olabilir." ifadelerini kullandı.

FETÖ ŞÜPHESİ VE BOĞULMA İHTİMALİ

Olayın arkasındaki karanlık ellere işaret eden Güçlüer, "İşi bir de FETÖ şüphesiyle birleştirirsek; şahsın baygınlaştırılması, ondan sonra da öldürülmesi gibi bir süreç işlemiş olabilir. Boğulma durumu söz konusuysa özellikle boğaz ve boyun bölgesindeki bazı kemiklerin kırılma ya da deformasyona uğrama durumu vardır, bunlar incelenecektir." sözleriyle dehşete düşüren senaryoyu aktardı. Güçlüer, boyun bölgesindeki kemiklerde oluşabilecek sıra dışı bir kırılma ya da çatlamanın adli tıp raporuyla karşılaştırılmasının önem taşıdığını belirtti.