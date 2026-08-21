Feth-i kabir işlemlerinin Türkiye'deki sıklığına ve Denizolgun vakasının farkına değinen Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Babalık testleri için çok sayıda mezar açılıyor ama bu tür olaylar, yani otopsi yapılıp gömülüp tekrar açılması çok sık olan bir şey değil. Muhtemelen kemik, saç, tırnak ve kefen parçası çıkmış olabilir. Çıkan kemik parçalarında travma dediğimiz darbeye bağlı izler aranır. Çevre mezarlardan ve o mezar yerinden toprak alındıktan sonra kimyasal analiz yapılacak. Yaklaşık 150 tane madde ile zehir aranacak. Eğer o cenazenin defnedildiği yerde belli bir madde daha fazlaysa, o bir zehirlenme etkeni olabilir diye yorumlanacak." şeklinde konuştu.

Arif Ahmet Denizolgun'un kabrinin açılmasıyla birlikte sürecin teknik detaylarını açıklayan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, "İlgili ekip Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Savcının nezaretinde ve teknik kişiler mezar yerini açtı. 10 yıl geçtiği için ve burası bir mezar yeri olduğu için, mezar yerleri de su geçirgen toprak olduğu için normalde 5 yıl içinde iskelet haline gelmesi beklenir." ifadelerini kullandı.

Günlerdir konuşulan suikast ihtimaline yönelik iddiaların hazırlanacak raporla netlik kazanacak. Peki Denizolgun'un ölümünden 10 yıl geçmesine rağmen naaşından hangi örnekler alındı? A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Adli Tıp Kurumunun yapacağı incelemenin sürecini ve Denizolgun'un ölümünde gündeme gelen zehirlenme olasılığına yönelik merak edilenleri yanıtladı.

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Denizolgun'dan alınan numunelerde zehirlenme bulgusunun tespit edilmesine rağmen ölümünün normal şekilde geçmiş olmasının ciddi bir problem olacağını vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

Banu El'in, yumuşak dokudaki zehir kalıntılarının toprağa karışıp karışmadığına dair sorusu üzerine Alkan, "Cenazeyi bir bütün olarak toprağa verdikten sonra yumuşak dokular toprağa ve doğaya karıştığı için o toprakta kalıyor. Yağmurla su geçirgenliğiyle bazıları azalıyor ama radyoaktif maddeler falan kalır." dedi.

GEÇMİŞTEKİ ŞAİBELİ RAPORLAR VE ÇELİŞKİLER

2016 tarihli adli tıp raporunda cenazenin çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum ve nikel gibi ağır metallerin tespit edildiğine yönelik bulguları hatırlatan Banu El, bu durumun ne ifade ettiğini sordu.

Söz konusu raporla ilgili çekincelerini dile getiren Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Ben böyle bir rapor görmedim, basın tartışıyor. 24 saat bizim çürüme için beklediğimiz bir süre değil. Eylül ayı olduğu için aşırı sıcak değil, ortalama çürüme 48 saatte başlar. O nedenle cesedin çürüme sıvısında bunları bulduk demek benim için şaşırtıcı. Ama bu kadar madde varken bu şahıs kalp krizinden öldü diye raporu sonuçlandırmak ayrı bir gariplik. Bunlar gerçekse hakikaten büyük sıkıntı var." ifadelerini kullandı.

BOĞULMA İHTİMALİ VE SABUNLAŞMA DETAYI

Denizolgun'un ağzının kapatılması veya boğulması sonucu oluşabilecek morlukların kemiklerde iz bırakıp bırakmayacağına değinen Alkan, "Eğer maktulün ağzını burnunu kapattılarsa ve belki de yastıkla boğdularsa bunu tespit etmemiz yüzde sıfır. Ama o esnada boynunu sıkıp kemiği kırdılarsa o tespit edilebilir. Turgut Özal olayı gerçekten o konuda şaşırtıcı bir olgudur. Sabunlaşma olayını biz biliriz ama o cenaze için bu öngörülmüyordu ama gerçekleştiğini gördük. Tıpta kesinlik yok, böyle bir olay gerçekleşmiş olabilir." yanıtını verdi.

Dokuların Adli Tıp Kurumunda saklanma süresine de değinen Alkan, "Dokuların saklanmasıyla ilgili bir süre sınırı yok. Soğuk odada yıllarca saklanır, bozulmaz. Teknoloji ilerlediği için daha az bir materyalden daha çok sonuç elde edilebilir." dedi.

Alkan, Denizolgun'un mezar yerinden toprak analizi yapılarak yaklaşık 150 madde ile inceleneceğini, olası zehirlenme etkeninin bu analizlerle araştırılacağını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

FETÖ ADLİ TIPTAKİ ÖRNEKLERİ YOK ETMİŞ OLABİLİR Mİ?

Arif Ahmet Denizolgun'dan alınan ilk DNA örneğinin yeni numunelerle karşılaştırılacağını hatırlatan Alkan, FETÖ'nün doku örneklerini değiştirmiş olabileceğine dair soru üzerine ise DNA örneklerinin uyuşmayacağını belirten Nevzat Alkan, "Alınan DNA örneği ile adli tıpta duran ilk örnekler karşılaştırılmasında iki numunede uyumsuzluk tespit edilirse yeniden analiz yapılabilir. 10 yıl içinde teknolojinin gelişmesiyle tekrar zehirleyici maddeler aranabilir. Yani yapılabilecek şey çok, olumlu sonuç kalan kalıntılar, alınan örnekler ve ölüm raporuyla ilgilidir." dedi.

Avukat Hadi Dündar, Denizolgun'dan alınan iki numunenin karşılaştırılması sonucu farklı bulgulara ulaşılması ve adli tıp çalışanlarının incelemeyi bilinçli şekilde yapmadığının tespit edilmesi durumunda nasıl bir sürecin yaşanacağını sordu.

Prof. Dr. Nevzat Alkan, yöneltilen soruya "Öyle bir sonuca ulaşırsak o ekibin hepsi muhtemelen cezaevine gidecek. Artık adli tıbba da kimse güvenmeyecek. Bu tür kurumlara güvenin sarsılması kötü bir şey. Adli Tıp çok kritik bir yerdir, buna 'bilirkişi adaleti' denir. Yasama, yürütme, yargı içinde yargıya yön veren raporları adli tıp yazar." ifadelerini kullandı.