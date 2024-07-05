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UEFA'dan skandal karar! Bozkurt selamı veren Merih Demiral'a iki maç ceza

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 13:35 Güncelleme: 05.07.2024 14:15
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UEFA’dan skandal karar! Bozkurt selamı veren Merih Demiral’a iki maç ceza

Avusturya maçında attığı gol sonrası 'Bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı. UEFA skandal bir karara imza atarak Demiral'a 2 maç ceza verdi. Programını iptal ederek Cumartesi günü maça giderek Milli Takımın yanında olacağı açıklanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan skandal karara tepki geldi. Başkan Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? " dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

Federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kuruluna gönderildi.

Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

UEFA SKANDAL KARARA İMZA ATTI

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UEFA'YA TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'dan yurda dönüş yaptı.

A Haber Haber Koordinatörü Metin AlgülA Haber Haber Koordinatörü Metin Algül

Başkan Erdoğan yurda dönüş yolunda A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül'ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, Türkiye - Avusturya maçında gol attıktan sonra Bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatan UEFA'ya tepki gösterdi.

SORU - A Milli Takım futbolcumuz Merih Demiral'ın çeyrek final maçında yaptığı bozkurt işareti çok konuşuldu. Bu konuda ne demek istersiniz?

Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik.

UEFA, ÇETNİK SELAMINA SESSİZ KALMIŞTI

Tüm bu yaşananların ardından akıllara Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic'in yaptığı 'Çetnik Selamı' ve UEFA'nın bu harekete sessiz kalması geldi.

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Amerika Açık'ta şampiyon olmasından sonra, Sırbistan A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçakta da kutlama yapılmış ve Dusan Tadic, 3 parmağıyla 'Çetnik selamı' yapmıştı.

Tadic'in Çetnik selamı ülke genelinde tepkiyle karşılanırken UEFA bu konuya sessiz kalmıştı.

Bosna Savaşı'nda ırkçı Sırp çetelerin, Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kestikleri biliniyor.

Çetnik selamında serçe ve yüzük parmakları kapatılır ve kalan 3 parmak - baş, işaret ve orta parmak - açık tutularak yapılır. Sırp zafer işareti olarak geçer.

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