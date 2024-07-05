UEFA’dan skandal karar! Bozkurt selamı veren Merih Demiral’a iki maç ceza

UEFA, ÇETNİK SELAMINA SESSİZ KALMIŞTI



Tüm bu yaşananların ardından akıllara Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic'in yaptığı 'Çetnik Selamı' ve UEFA'nın bu harekete sessiz kalması geldi.



Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Amerika Açık'ta şampiyon olmasından sonra, Sırbistan A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçakta da kutlama yapılmış ve Dusan Tadic, 3 parmağıyla 'Çetnik selamı' yapmıştı.



Tadic'in Çetnik selamı ülke genelinde tepkiyle karşılanırken UEFA bu konuya sessiz kalmıştı.

Bosna Savaşı'nda ırkçı Sırp çetelerin, Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kestikleri biliniyor.

Çetnik selamında serçe ve yüzük parmakları kapatılır ve kalan 3 parmak - baş, işaret ve orta parmak - açık tutularak yapılır. Sırp zafer işareti olarak geçer.