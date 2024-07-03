03 Temmuz 2024, Çarşamba
Harikasınız Bizim Çocuklar! Merih Demiral'ın bozkurt işareti damga vurdu: 2019'da Bozkurt işaretini yasaklamışlardı! | İşte Avusturya-Türkiye maçında nefes kesen mücadelenin kareleri
EURO 2024'te Çekya'yı deviren Türkiye, Avusturya ile karşılaştığı son 16 turu maçını da Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kaznarak çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral'ın bozkurt işareti maça damga vurdu. Çünkü Avusturya 2019 yılında bozkurt işaretini yasaklamıştı. İşte Avusturya-Türkiye maçında nefes kesen mücadelenin kareleri...
Giriş: 03.07.2024 01:02 Güncelleme: 03.07.2024 01:32
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