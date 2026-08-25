CHP'de 3 aylık değişim sonrası Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu'ndan 81 ile gövde gösterisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla Ankara’da bir araya gelecek. Toplantıda kongre takvimi, örgüt atamaları, belediyelerdeki gelişmeler ve parti içi gündem ele alınacak.