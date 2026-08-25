CHP'de 3 aylık değişim sonrası Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu'ndan 81 ile gövde gösterisi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla Ankara’da bir araya gelecek. Toplantıda kongre takvimi, örgüt atamaları, belediyelerdeki gelişmeler ve parti içi gündem ele alınacak.
CHP'de bugün hareketli bir gün yaşanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönmesinin ardından ilk kez il başkanları toplantısı gerçekleştirecek.
Saat 12.30'da başlayacak toplantıya 81 il başkanının eksiksiz katılması bekleniyor. Görüşmede arınma süreci, belediyelerdeki son durum ve örgüt atamaları başta olmak üzere parti içindeki gelişmeler kapsamlı biçimde değerlendirilecek.
Toplantıda kongre takviminin de ele alınması ve izlenecek yol haritasının önemli ölçüde netleştirilmesi öngörülüyor.
74 İL BAŞKANLIĞINA ATAMA YAPILDI
Kılıçdaroğlu'nun üç ay içinde 74 il başkanlığına yeni atamalar yaptığı, ilçe örgütlerindeki değişikliklerde ise son aşamaya gelindiği belirtildi.
İl başkanları toplantısının parti içindeki birlik ve beraberliği göstermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun toplantının ardından il başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesi de öngörülüyor.