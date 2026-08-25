-°C
CANLI YAYIN

CHP'de 3 aylık değişim sonrası Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu'ndan 81 ile gövde gösterisi!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CHP'de 3 aylık değişim sonrası Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu'ndan 81 ile gövde gösterisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla Ankara’da bir araya gelecek. Toplantıda kongre takvimi, örgüt atamaları, belediyelerdeki gelişmeler ve parti içi gündem ele alınacak.

CHP'de bugün hareketli bir gün yaşanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönmesinin ardından ilk kez il başkanları toplantısı gerçekleştirecek.

CHP'de 3 aylık değişim sonrası Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu'ndan 81 ile gövde gösterisi! - 1

Saat 12.30'da başlayacak toplantıya 81 il başkanının eksiksiz katılması bekleniyor. Görüşmede arınma süreci, belediyelerdeki son durum ve örgüt atamaları başta olmak üzere parti içindeki gelişmeler kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Toplantıda kongre takviminin de ele alınması ve izlenecek yol haritasının önemli ölçüde netleştirilmesi öngörülüyor.

CHP'de 3 aylık değişim sonrası Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu'ndan 81 ile gövde gösterisi! - 2

74 İL BAŞKANLIĞINA ATAMA YAPILDI

Kılıçdaroğlu'nun üç ay içinde 74 il başkanlığına yeni atamalar yaptığı, ilçe örgütlerindeki değişikliklerde ise son aşamaya gelindiği belirtildi.

İl başkanları toplantısının parti içindeki birlik ve beraberliği göstermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun toplantının ardından il başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesi de öngörülüyor.

CHP'de 3 aylık değişim sonrası Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu'ndan 81 ile gövde gösterisi! - 3

"GENEL BAŞKANLIK TARTIŞMASI YOK"

Toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulunan partili kaynaklar, CHP'de genel başkanlık tartışması bulunmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu'nun olası kurultay adaylığının geniş bir kesim tarafından destekleneceğini belirten partili kaynaklar, "CHP'de genel başkanlık tartışması yok, kimse hayal kurmasın." mesajını verdi.

Arınma sürecinin henüz tamamlanmadığını ifade eden kaynaklar, parti içinde karışıklık çıkarmaya yönelik girişimlere tolerans gösterilmeyeceğini dile getirdi.

CHP'de 3 aylık değişim sonrası Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu'ndan 81 ile gövde gösterisi! - 4

MYK VE PM YARIN TOPLANACAK

Sabah'ın haberine göre, CHP'de yarın Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantıları gerçekleştirilecek.

MYK ve PM toplantılarında özellikle kongre takvimine ilişkin yol haritasının değerlendirilmesi ve takvimin günün sonunda resmen açıklanması bekleniyor.

Kılıçdaroğlundan arınma mesajıKılıçdaroğlundan arınma mesajı KILIÇDAROĞLU'NDAN "ARINMA" MESAJI
CHP’deki koltuk kapma savaşında ilginç detay!CHP’deki koltuk kapma savaşında ilginç detay! CHP'DEKİ KOLTUK KAPMA SAVAŞINDA İLGİNÇ DETAY!
Özgür Özelin yeni parti hazırlığında gözler kuruculardaÖzgür Özelin yeni parti hazırlığında gözler kurucularda ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA GÖZLER KURUCULARDA

Önceki Haber
İzmir’de şafak vakti DEAŞ operasyonu!
İzmir’de şafak vakti DEAŞ operasyonu!
Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı
Sonraki Haber
Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın