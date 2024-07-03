03 Temmuz 2024, Çarşamba
Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamlı gol sevinci Alman medyasını çıldırttı! Bild'den skandal manşet
EURO 2024'te tarih yazan Milliler, Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale yükseldi. Maça 2 golle damgasını vuran Merih Demiral, sevincini 'Bozkurt' selamı ile kutladı. Merih'in sevinci Alman medyasını adeta çılgına çevirdi. Alman Bild Gazetesi sevinçle ilgili olarak "Faşist kurt selamı! Türkiye'nin golcüsünden aşırı sağcı kutlama" başlığını attı.
Giriş: 03.07.2024 11:48 Güncelleme: 03.07.2024 12:03
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