Merih Demiral’ın ’Bozkurt’ selamlı gol sevinci Alman medyasını çıldırttı! Bild’den skandal manşet

MERİH DEMİRAL'DAN BOZKURT SELAMI

Merih Demiral ise maçın ardından Bild'in Bozkurt selamı ile ne anlatmak istediğine yönelik sorusuna "Tabii ki gol attığım için çok mutluyum. Kutlama şeklimin Türk kimliğimle ilgisi vardı. Stadyumdaki insanların da bu jesti yaptığını gördüm" şeklinde cevap verdi.