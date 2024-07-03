03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamlı gol sevinci Alman medyasını çıldırttı! Bild'den skandal manşet

EURO 2024'te tarih yazan Milliler, Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale yükseldi. Maça 2 golle damgasını vuran Merih Demiral, sevincini 'Bozkurt' selamı ile kutladı. Merih'in sevinci Alman medyasını adeta çılgına çevirdi. Alman Bild Gazetesi sevinçle ilgili olarak "Faşist kurt selamı! Türkiye'nin golcüsünden aşırı sağcı kutlama" başlığını attı.

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 11:48 Güncelleme: 03.07.2024 12:03
  • 1
  • 13
Merih Demiral’ın ’Bozkurt’ selamlı gol sevinci Alman medyasını çıldırttı! Bild’den skandal manşet

A Milli Futbol Takımı Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırırken ilk dakika attığı gol ile adeta maçın kaderini belirleyen Merih Demiral yalnızca iki golü ile değil, Bozkurt selamı ile Almanya ve Avusturya'nın tüm ayarını bozdu.

  • 2
  • 13
Merih Demiral’ın ’Bozkurt’ selamlı gol sevinci Alman medyasını çıldırttı! Bild’den skandal manşet

Merih Demiral'ın Avusturya'ya karşı attığı iki gol ile maçın kahramanı olduğunu yazan Bild, Bozkurt selamına büyük tepki gösterdi.

  • 3
  • 13
Merih Demiral’ın ’Bozkurt’ selamlı gol sevinci Alman medyasını çıldırttı! Bild’den skandal manşet

ALMANYA'DA TURAN KORKUSU
Bild, "Anayasayı Koruma Dairesi'ne göre 'Bozkurtlar', 'Turan' imparatorluğu için çabalıyor. Bu dünyadaki tüm Türk halklarının yerleşim alanlarını kapsamakta ve Balkanlardan Çin'e kadar uzanmaktadır." ifadelerini kullanarak Türk korkusunu açıkça ortaya çıkardı.

  • 4
  • 13
Merih Demiral’ın ’Bozkurt’ selamlı gol sevinci Alman medyasını çıldırttı! Bild’den skandal manşet

Bozkurt selamını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ilişkilendiren Bild, MHP'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile müttefik olduğunu vurguladı.

  • 5
  • 13
Merih Demiral’ın ’Bozkurt’ selamlı gol sevinci Alman medyasını çıldırttı! Bild’den skandal manşet

MERİH DEMİRAL'DAN BOZKURT SELAMI
Merih Demiral ise maçın ardından Bild'in Bozkurt selamı ile ne anlatmak istediğine yönelik sorusuna "Tabii ki gol attığım için çok mutluyum. Kutlama şeklimin Türk kimliğimle ilgisi vardı. Stadyumdaki insanların da bu jesti yaptığını gördüm" şeklinde cevap verdi.