Merih Demiral hakkında soruşturma başlatıldı! UEFA'dan 'bozkurt' hareketine karşı skandal karar...
UEFA, iki gol atarak Avusturya maçına damga vuran Merih Demiral'ın 'bozkurt' sevinci hakkında soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada bozkurt işareti 'uygunsuz davranış' olarak tanımlandı. Merih maç sonu yaptığı açıklamada "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımımız'ın Avusturya ile oynadığı maça damga vuran yıldız oyuncu Merih Demiral, maç sonunda yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından disipline sevk edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
UEFA ETİK VE DİSİPLİN MÜFETTİŞİ ATANDI
Maç: 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile Türkiye arasında oynanan 2024 UEFA EURO 16 Turu karşılaşması.
Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır.
Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır.
"UZUN UZUN YAZMAYA GEREK YOK"
Karar sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı paylaşımda Merih'in bozkurt işareti yaptığı anları paylaşarak "Uzun uzun yazmaya gerek yok…" ifadelerini kullandı.
"ÇOK GURURLUYUM"
Müsabakanın oynandığı Leipzig Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Merih Demiral, iki gol attığı ve çeyrek finale yükseldikleri için çok gururlu olduğunu söyledi.
"TÜRK OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"
"İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim." ifadelerini kullanan Merih Demiral, "Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye'de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." şeklinde konuştu.
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