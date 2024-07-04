Yine Bild yine skandal! Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamı Alman'ı kudurttu | Şimdi de sosyal medya provokasyonu
EURO 2024'te tarih yazan Milliler, Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale yükseldi. Maça 2 golle damgasını vuran Merih Demiral, sevincini 'Bozkurt' selamı ile kutladı. UEFA bu gol sevincinin ardından skandal bir kararla Merih Demiral'a yönelik soruşturma başlatmıştı. Merih'in sevinci Alman medyasını adeta çılgına çevirmişti. Alman Bild Gazetesi sevinçle ilgili olarak "Faşist kurt selamı! Türkiye'nin golcüsünden aşırı sağcı kutlama" başlığını atmıştı. Yine başka bir alçaklığa imza atan Bild sosyal medya üzerinden algı operasyonuna soyundu. Bild, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdiği yalan haberini paylaşarak bir skandala daha imza attı. TFF yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımımız'ın Avusturya ile oynadığı maça damga vuran yıldız oyuncu Merih Demiral, maç sonunda yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından disipline sevk edildi.
"UZUN UZUN YAZMAYA GEREK YOK"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın hakkında disiplin soruşturması açtığı milli futbolcu Merih Demiral'a sosyal medya hesabından destek verdi.
Bakan Bak, X hesabından "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notuyla Merih'in fotoğrafını paylaştı.
2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın iki golünü de kaydeden Merih, bozkurt işareti yapmıştı.
BAHÇELİ'DEN BOZKURT İŞARETİ SORUŞTURMASINA ÇOK SERT TEPKİ:
MHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur." dedi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadesini kullanmıştı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır.
ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANI: UEFA'DAN YAPTIRIM BEKLİYORUZ
Almanya İçişleri Bakanı Faeser, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada yaptığı 'Bozkurt' işareti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Faeser, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" demişti.
ALMANYA'DA TURAN KORKUSU
Bild, "Anayasayı Koruma Dairesi'ne göre 'Bozkurtlar', 'Turan' imparatorluğu için çabalıyor. Bu dünyadaki tüm Türk halklarının yerleşim alanlarını kapsamakta ve Balkanlardan Çin'e kadar uzanmaktadır." ifadelerini kullanarak Türk korkusunu açıkça ortaya çıkarmıştı.
"TÜRK OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Bild, Avusturya'daki yasağı hatırlatırken Demiral'ın maçın ardından X hesabından yaptığı paylaşıma dikkat çekmişti.
Merih Demiral, X hesabında Bozkurt selamı verdiği anın fotoğrafını paylaşmış ve "Türk olduğum için mutluyum" ifadesini kullanmıştı.
YİNE BILD YİNE SKANDAL! ŞİMDİ DE SOSYAL MEDYA PROVOKASYONU
Alman Bild gazetesi, Merih Demiral'a yönelik attığı skandal manşetin ardından şimdi de sosyal medya üzerinden provokasyona kalkıştı.
Bir alçaklığa daha imza Bild, "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi." yalanını servis etti.
TFF'DEN JET HIZINDA YALANLAMA: GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
TFF, Alman BILD kaynaklı "Merih ceza aldı" haberlerini yalanladı. "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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